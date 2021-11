OM Mercato : Luan Peres attend de nouvelles recrues à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 18 novembre 2021 à 10:21

Nouvelle recrue de l’ OM, Luan Peres se projette déjà sur le prochain mercato estival. Le défenseur brésilien attend de nouveaux renforts à Marseille.

OM : Luan Peres vise plus haut !

Auteur d’un début de saison de haut niveau, l’Olympique de Marseille occupe la 4e place de Ligue 1 après 13 journées. Ce bon début de saison est à mettre au crédit d’un recrutement sensationnel, réalisé par Pablo Longoria et son staff. Ce ne sont pas moins de 11 nouvelles recrues qui ont rejoint l’OM cet été. C’est notamment le cas de Luan Peres. Arrivé en provenance de Santos FC contre un chèque d’environ 4,5 millions d’euros, le défenseur brésilien s’est très vite intégré au sein de l’effectif marseillais et nourrit de grandes ambitions pour la suite de la saison.

Luan Peres ne fait pas dans la dentelle, les renforts attirés par Pablo Longoria cet été ont sensiblement augmenté le niveau de jeu phocéen. Il est donc persuadé que cet OM décrochera une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. « On a tout pour monter sur le podium. On a l’effectif, l’entraîneur, le stade, les supporters et le maillot (d’un grand club)… Tout est réuni pour qu’on se qualifie directement pour la Ligue des champions », a-t-il assuré dans une récente interview accordée à L’Équipe.

OM Mercato : Luan Peres attend des renforts l’été prochain

Ainsi, l’Olympique de Marseille peut se targuer d’avoir réalisé de très gros coups sur le marché des transferts. Et si la saison 2021-2022 est loin d’être terminé, Luan Peres pense déjà au prochain mercato estival. Le défenseur central de 27 ans s’attend à des renforts de taille l’été prochain, si l’OM parvient à terminer sur le podium de Ligue 1 cette saison. « L’année d’après, on pourra se renforcer et lutter pour le titre. J’y crois », a-t-il déclaré. Un message indirectement lancé aux dirigeants marseillais.