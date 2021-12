PSG Mercato: Après Bruges, Mbappé fait une annonce-choc pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2021 à 18:35

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont fait le show hier soir contre Bruges. Après le match, l’attaquant du PSG a eu des mots forts pour la Pulga.

Mbappé explique le pénalty laissé à Lionel Messi

Élu homme du match avec un doublé face au FC Bruges mardi soir, en Ligue des Champions, l’attaquant du Paris Saint-GermainKylian Mbappé a aussi été à l'origine du troisième but de Lionel Messi avant de lui laisser le pénalty du 4-1. À l’issue de la rencontre, l’international français de 22 ans est revenu sur ce geste et expliqué pourquoi il a accepté de laisser Messi tirer le pénalty alors qu’il avait été désigné pour le faire. Au micro de Canal+, le Champion du monde 2018 a souligné l'importance d'avoir un Messi en confiance pour la suite de la saison et les grands rendez-vous européens.

« Sur le troisième but, on voit que vous voulez clairement servir Lionel Messi. Est-ce une volonté clairement affichée de vouloir le servir, l’impliquer dans le jeu ? Bien sûr, bien sûr. On va avoir besoin de lui quand les matches vont compter, donc c’est bien qu’il arrive dans les meilleures dispositions pour ces rencontres. Marquer deux buts va encore l’aider à s’adapter au mieux à notre équipe. Je suis sûr qu’il va nous aider au maximum dans les prochaines semaines », a déclaré Mbappé. Un état d’esprit et une complicité saluée par Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG.

Pochettino encense Mbappé et Lionel Messi

C’est un Mauricio Pochettino fier et heureux qui s’est présenté devant les journalistes hier soir. Sous le feu des critiques pour le jeu pratiqué par son équipe, le coach du Paris Saint-Germain a aimé la copie rendue par Kylian Mbappé et Lionel Messi. Surtout la belle complicité entre les deux attaquants sur le terrain.

« Je crois qu’il faut du temps. Ce dont on a parlé avant le match, il faut y aller petit à petit et s’améliorer. Toute l’équipe doit s’améliorer. Je suis content que Leo et Kylian marquent deux buts, ce sont des joueurs offensifs qui ont besoin de connaître le chemin des filets. Le pénalty ? Ils peuvent tous tirer le pénalty avec leur qualité (...) Je crois que créer ces relations, qu’ils se rapprochent, qu’ils s’apprécient, se respectent, donne encore plus de force à leur talent. Mais toutes ces choses demandent du temps. La graine est plantée, les bourgeons sortent et avec le temps il y aura une plante, un arbre et de belles fleurs », a expliqué le technicien argentin.