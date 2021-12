PSG Mercato : Zidane, c’est déjà réglé pour Mauricio Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 06 décembre 2021 à 09:41

Si Zinedine Zidane est annoncé au PSG pour succéder à Mauricio Pochettino, l’entraîneur argentin sait déjà de quoi sera fait son avenir.

La tête de Pochettino réclamée au Paris SG

Avec 4 victoires en 11 matches de Ligue des Champions, Mauricio Pochettino est l’entraîneur avec le plus faible pourcentage de succès (36,36%) dans la compétition sur le banc du Paris Saint-Germain. Nommé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, le coach allemand n’est plus le bienvenu dans la capitale. Après une nouvelle prestation totalement décevante du PSG face au RC Lens (1-1), samedi soir, les supporters parisiens réclament désormais le licenciement de leur entraîneur.

Si pour le moment aucune décision officielle n’a encore été annoncée, certaines sources proches du club assurent que des tractations ont déjà cours entre le Qatar et Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, le technicien français est un rêve de longue date de l’Émir du Qatar, propriétaire de l’écurie francilienne. Le journaliste Daniel Riolo, qui avait été le premier en France a annoncé l’arrivée de Lionel Messi déjà en février 2021, indique que le PSG pourrait réserver une grosse surprise à ses fans durant l’hiver.

Malgré les récentes sorties de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, l’avenir de Pochettino sur le banc des Rouge et Bleu n’est donc pas aussi garanti que ça. Complètement déçu du management de l’ancien technicien de Tottenham, Pierre Ménès s’est littéralement lâché sur lui après le match de ce weekend contre les Sang et Or.

« La vérité c’est que Pochettino est nul. Il est là, les bras croisés, à regarder son équipe comme un plat de nouilles (...) Globalement, cette équipe n’a pas d’identité et semble naviguer à vue sans aucune ligne directrice », s’est agacé l’ancien consultant du Canal Football Club.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien défenseur du Paris SG pourrait ainsi faire les frais de l’image désastreuse que présente son équipe malgré les présences de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marco Verratti et toutes les autres stars de l’effectif parisien. Mais en cas de départ, il ne devrait pas chômer pendant longtemps.

PSG Mercato : Pochettino déjà attendu à Man United ?

En effet, selon les dernières révélations du Daily Mail, Mauricio Pochettino reste toujours le principal choix de Manchester United en fin de saison. Une information confirmée par Danny Murphy, l'ancien milieu de terrain international anglais de Liverpool. « Mauricio Pochettino reste le grand favori pour prendre en charge Manchester United la saison prochaine, sauf si Ralf Rangnick fait du très bon boulot », a expliqué le consultant pour le média britannique.

Toutefois, la chaîne sportive américaine ESPN et l’Insider qatari Mohammed Al Kaabi, journaliste de BeIN Sport, indique que le PSG pourrait finalement se débarrasser de Pochettino avant la fin de saison et nommer Zinedine Zidane à sa place. Du coup, le natif de Murphy pourrait vivre prendre quelques mois de repos avant de reprendre du service à Old Trafford la saison prochaine.