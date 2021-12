OL Mercato : Des indices sur l’avenir d’un grand attaquant rêvé

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2021 à 21:15

En difficulté à Manchester United, Anthony Martial a vu son nom associer à l’ OL un temps. Son agent confirme son envie de départ.

OL : Anthony Martial veut quitter Manchester United

Blessé au genou en fin de saison dernière, puis en manque de temps de jeu cet exercice à Manchester United, Anthony Martial souhaite quitter le club, alors qu’il lui reste encore 2 ans et demi de contrat en Angleterre (jusqu’en juin 2024). Le représentant de l’attaquant formé à l’ OL a confirmé l’envie d’ailleurs de son poulain, dans des propos confiés à Sky Sports, ce vendredi. « Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais bientôt en parler au club », a annoncé Philippe Lamboley, sur le média britannique.

À noter que le polyvalent joueur offensif a disputé 7 bouts de matchs en Premier League (202 minutes de jeu cumulées) et 2 matchs en Ligue des Champions cette saison, pour un seul but inscrit. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais a besoin de recruter un attaquant en janvier, car Islam Slimani (Algérie), Karl Toko-Ekambi (Cameroun) et Tino Kadewere (Zimbabwe) seront à la Coupe d'Afrique des Nations entre le 9 janvier et le 6 février 2022. La direction des Gones va-t-elle tenter le coup sur son ancien attaquant ? Peu probable, car la valeur de ce dernier est estimée à 35 M€ et Aulas n'investirait pas un tel montant sur un seul joueur en cette période de crise financière post-Covid-19.

L'attaquant français, le meilleur à MU en 2019-2020

Anthony Martial est un ancien joueur de l’ OL (2012-2013), son club formateur. Il a rejoint le club de Premier League le 1er septembre 2015, contre un gros chèque de 60 M€. Il a été transféré par l’AS Monaco où il avait joué deux saisons (2013-2015) après Lyon. Le joueur de 26 ans avait réussi une saison extraordinaire avec les Mancuniens. Anthony Martial avait été élu joueur de la saison 2019-2020 par ses coéquipiers de Manchester United. Il avait été auteur de 23 buts en 48 matchs disputés.

Le natif d’Essonne avait ainsi terminé meilleur buteur de MU, toutes compétitions confondues. Il avait été aussi meilleur passeur décisif, à égalité avec Marcus Rashford (9 passes).