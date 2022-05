Man United Mercato : L'avenir d'Anthony Martial est déjà scellé

Publié par Jules le 02 mai 2022 à 18:25

Man United Mercato : Alors qu'il est prêté cette saison au FC Séville, Anthony Martial n'est pas encore fixé sur son avenir du côté de Manchester.

Man United Mercato : Anthony Martial ne sera pas conservé

Arrivé cet hiver au FC Séville dans le cadre d'un prêt, Anthony Martial n'a pas vraiment convaincu en Andalousie et devrait donc revenir à Man United à l'issue de son aventure espagnole. Néanmoins, l'avenir de l'international français (30 sélections) ne devrait pas s'écrire dans le nord de l'Angleterre. Effectivement, avec l'arrivée prochaine d'Erik ten Hag et le grand changement qui risque de se produire, l'ancien monégasque serait plus que jamais sur le départ.

Le nouveau coach des Red Devils veut tout chambouler à Man United dès cet été. Si plusieurs dossiers sont déjà dans les tuyaux pour le prochain mercato, celui-ci devrait également être ponctué par plusieurs départs dont, sûrement, celui d'Anthony Martial. Différents clubs se seraient déjà penchés sur l'attaquant, notamment l' OL il y a quelques mois, mais le salaire touché par le joueur pourrait bloquer. Néanmoins, Manchester serait prêt à tout tenter pour se débarrasser de Martial.

Man United Mercato : Les Red Devils prêts à payer pour faire partir Martial

L'aventure d'Anthony Martial à Man United reste assez décevante et les Red Devils pourraient employer les grands moyens pour y mettre un terme. Ainsi, selon The Sun, le club anglais serait prêt à verser une grosse somme au Français pour qu'il quitte le nord de l'Angleterre cet été. Le journal britannique révèle qu'une compensation de 15 millions d'euros aurait été évoquée pour sceller l'avenir du joueur.

Si une telle opération venait à être bouclée, le club pourrait donc résilier le contrat du joueur et alléger sa masse salariale pour les prochaines saisons. De son côté, le joueur serait libre de s'engager là où il le et pourrait se laisser tenter par des propositions salariales moins conséquentes que ce qu'il touche actuellement à Man United.