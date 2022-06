OM Mercato : Longoria tente une énorme signature à Man United

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2022 à 01:34

OM Mercato : Pour révolutionner son secteur offensif, l’Olympique de Marseille a réactivé une piste menant à un attaquant de Manchester United.

OM Mercato : Marseille avance pour Anthony Martial

L’Olympique de Marseille accélère pour son mercato estival. Les dirigeants marseillais sont déjà parvenus à mettre la main sur deux nouvelles recrues et ce n’est pas encore terminé. La direction de l’ OM souhaite désormais accueillir de nouveaux visages en attaque. Et pour ce faire, plusieurs pistes sont déjà explorées en interne.

Si ces derniers temps, les noms de Justin Kluivert (AS Rome) et Luis Muriel (Atalanta Bergame) ont circulé dans le cité phocéenne, l’OM envisage également de boucler une superbe opération du côté de Manchester United. L’insider Z_Hakos assure en effet que les dirigeants marseillais ont bel et bien lancé les grandes manœuvres pour s’attacher les services d’Anthony Martial.

Les dirigeants de l' OM avaient déjà tenté de recruter l'attaquant français lors du dernier mercato hivernal, sans succès. Anthony Martial avait fait le choix de rejoindre le FC Séville où les choses ne se sont pas déroulées comme il l’espérait. Après avoir disputé huit matchs de Liga pour un bilan famélique d’une passe décisive et zéro but, l'attaquant polyvalent de 25 ans a fait son retour chez les Red Devils. Le temps pour lui sans doute de se trouver un nouveau point de chute. Alerté par les envies de départ de l’ancien Monégasque, l’Olympique de Marseille serait donc revenu à la charge pour sa signature avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci.

OM Mercato : Une offre de Marseille pour Anthony Martial

La source ajoute que l’ OM aurait déjà entamé les discussions avec Manchester United et aurait formulé une offre de prêt pour Anthony Martial avec une prise en charge partielle de son salaire. Reste désormais à savoir si cette proposition marseillaise serait suffisante pour boucler sa signature. En tout cas, de son côté, Anthony Martial n’exclut pas un départ des Red Devils. Il a récemment affiché sa volonté de changer d’air dans l’espoir de retrouver plus de temps de jeu sous d’autres cieux. L’ancien Monégasque ne ferme ainsi aucune porte pour la suite de sa carrière. Les négociations entre les différentes parties devraient s’intensifier dans les jours à venir.