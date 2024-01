En fin de contrat avec Manchester United, Anthony Martial a été proposé à l’OM cet hiver. Mais Pablo Longoria semble se concentrer sur d’autres pistes.

Mercato OM : Pablo Longoria pas intéressé par Anthony Martial

Anthony Martial traverse actuellement une période très délicate à Manchester United. De retour d’un prêt mitigé au FC Séville, l’international français ne rentre toujours pas dans les plans de son entraîneur Erik ten Hag. Il doit se contenter d’un rôle de remplaçant chez les Red Devils, avec seulement 5 petites titularisations en 16 rencontres disputées en Premier League cette saison. En plus de son temps de jeu limité, l’attaquant de 28 ans voit son contrat avec Manchester United expirer en juin prochain. Malgré les différentes offres de prolongation transmises par sa direction, le natif de Massy maintient sa position inchangée. Il paraît déterminé à changer de club britannique le plus rapidement possible.

TeamTalk dévoile d’ailleurs que les représentants d’Anthony Martial ont récemment proposé ses services à l’Olympique de Marseille, club en quête de renfort offensif. Sa connaissance approfondie de la Ligue 1 aurait pu constituer un atout intéressant aux yeux des dirigeants phocéens, qui souhaitent recruter des joueurs capables de s’adapter rapidement au championnat français. Mais il semble que les dirigeants de l’OM aient choisi de ne pas donner suite à cette proposition. Le président Pablo Longoria et son équipe privilégieraient d’autres options offensives pour étoffer leur attaque en cette seconde partie de saison. L’attaquant de 28 ans ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille cet hiver. Cette décision des Phocéens devrait faire les affaires d’autres prétendants.

Anthony Martial se dirige vers la Turquie

En effet, face au refus de l’OM, Anthony Martial et ses représentants se dirigent désormais vers une autre destination, à savoir Fenerbahçe. Les premiers échanges entre les agents du joueur et les dirigeants turcs sont jugés positifs, puisque des discussions approfondies sont prévues cette semaine en vue de finaliser son transfert. Arrivé à Manchester United en 2015 avec un statut de grand espoir, Anthony Martial n'a pas vraiment réussi à justifier le montant colossal déboursé pour son transfert (80 millions d’euros). Après des expériences en France, en Angleterre, et en Espagne, l'ancien crack de l'AS Monaco pourrait découvrir la Super Lig turque cette saison, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière.