OGC Nice Mercato : Après Schmeichel, le Gym sur une star d’United

Publié par Ange A. le 30 juillet 2022 à 15:25

OGC Nice Mercato : Déjà intéressé par Kasper Schmeichel, le Gym convoiterait également un joueur évoluant à Manchester United.

OGC Nice Mercato : Les Aiglons sur un autre coup en Premier League

L’ OGC Nice pourrait piocher en Premier League cet été. Après Kasper Schmeichel, un autre joueur évoluant dans le championnat serait dans le viseur des Aiglons. Le club azuréen vise le portier danois pour compenser le départ de Walter Benitez. En fin de contrat, le gardien franco-argentin a rejoint les Néerlandais du PSV Eindhoven cet été. Le gardien de 35 ans ne dispose plus que d’un an de contrat avec Leicester City. Le gardien des Foxes serait d’ailleurs séduit par la perspective de découvrir un nouveau championnat après avoir fait ses classes en Championship et en Premier League. Le club anglais entend lui trouver un successeur avant de le céder. Le nom du Montpelliérain Jonas Omlin est évoqué pour la succession de Scmeichel à Leicester. Outre la piste menant au portier scandinave, Nice s’intéresserait aussi à Alex Telles selon le Manchester Evening News. Âgé de 29 ans, l’arrière gauche évolue à Manchester United.

Alex Telles sur les tablettes de l’OGCN

L’arrière gauche brésilien est loin d’être un titulaire indiscutable à Manchester United. Luke Shaw est jusqu’ici le premier choix à ce poste chez les Red Devils. Sa place est d’autant plus menacée que Tyrell Malacia a signé cet été. Recruté contre 15 millions d’euros en 2020 en provenance de Porto, l’international auriverde aux 6 sélections est encore sous contrat jusqu’en 2024. L’ OGC Nice vise le latéral brésilien pour renforcer le couloir gauche de sa défense. Avec les possibles échéances européennes, Nice doit doubler ce poste.

Melvin Bard étant à l’heure actuelle la seule garantie dont dispose Lucien Favre. Le Gym avait rapatrié Jordan Amavi sans succès lors du dernier mercato d’hiver. Le latéral prêté avec option d’achat est retourné à l’Olympique de Marseille au terme du dernier exercice écoulé. Reste maintenant à savoir si le club azuréen réalisera une belle affaire avec Telles.