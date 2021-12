PSG Mercato : Avant Monaco, Leonardo frappe un joli coup à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 10 décembre 2021 à 17:45

En clôture de la 18e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’AS Monaco. Mais avant ce match, Leonardo a réussi une belle affaire à Paris.

Le PSG signe un jeune de son centre de formation

Si Leonardo s’active pour dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino et prolonger certains cadres du vestiaire, le Paris Saint-Germain garde également un oeil sur la formation. Et ce vendredi, le club de la capitale a annoncé la signature d’un contrat au niveau du centre de formation. Joueur de la génération 2006, intégré au groupe U16 du Paris Saint-Germain, Eder Januario Iria « signe un contrat aspirant de trois saisons avec le PSG », écrit le Paris SG sur son compte Twitter officiel.

Vainqueurs du Club Bruges à la dernière minute (3-2) les U19 du PSG se sont qualifiés à la première place pour les 1/8 de Youth League. Les joueurs de Zoumana Camara vont pouvoir compter prochainement sur le jeune attaquant portugais. Eder Januario avait été appelé par le sélectionneur du Portugal de sa catégorie, Filipe Ramos, pour participer à un stage, à la fin du mois d'octobre. Véritable motif d’espoir pour le futur du club de la capitale, le développement des jeunes est au centre du projet de Yohan Cabaye, le nouveau directeur technique du centre de formation des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Yohan Cabaye dévoile les ambitions du club

Alors que l’équipe première de Mauricio Pochettino est celle qui attire l’attention de tous, les dirigeants du Paris Saint-Germain refusent de délaisser la formation. Le club parisien travaille toujours pour avoir les meilleurs Titis possible et les amener vers son effectif professionnel. De retour au PSG dans la peau d’un dirigeant, Yohan Cabaye a livré une interview au journal Le Parisien, ce vendredi. L’ancien international français s’est exprimé notamment les objectifs du club pour les Titis.

« Leonardo m’a contacté en fin de saison dernière pour savoir ce que je voulais faire de mon après-carrière. Il m’a proposé le projet et j’ai tout de suite été emballé. Le rôle qu’on m’a confié c’est de m’occuper de toute la coordination sportive, de la préformation à la formation. Je dois avoir, aussi, une vision globale sur toutes les équipes pour le futur, avec le seul et unique but de développer le plus de joueurs et de les amener le plus haut possible », a expliqué l’ancien milieu de terrain de Lille, Saint-Étienne, Newcastle et du Paris SG.

« Aujourd’hui, on se focalise sur la progression des joueurs. Le cœur du projet, c’est le joueur. Si on peut le faire grandir chez nous… On n’empêchera pas les clubs étrangers de venir vérifier ce qu’on fait ici, parce que la réputation du centre de formation du PSG est très bonne, et notre objectif est d’être l’un des meilleurs centres de formation du monde », a ajouté Yohan Cabaye.