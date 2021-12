PSG-AS Monaco : Aurélien Tchouameni répond cash à Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 12 décembre 2021 à 11:48

Le buteur du PSG Kylian Mbappé ne compte pas faire de cadeau à l’AS Monaco ce soir. Le milieu monégasque Aurélien Tchouameni lui a répondu.

PSG : Mbappé : « pas de place pour les sentiments » face à Monaco

Après deux matches nuls consécutifs contre l’OGC Nice (0-0) et le RC Lens (1-1), le Paris Saint-Germain reprend du service en Ligue 1 après une victoire contre le FC Bruges en Ligue des Champions (4-1). Mais les Parisiens comptent bien relancer la machine en Championnat en commençant déjà par la réception de l’AS Monaco cet après-midi. Ancien pensionnaire du club monégasque avant son arrivée à Paris en août 2017, Kylian Mbappé assure qu’il n’aura aucun sentiment pour son club formateur.

« C'est particulier. Déjà, c'est une grande affiche. Un grand rendez-vous de notre championnat. Et puis c’est une grande équipe, qui sait jouer de grands matches. Après, bien sûr, pour moi, c'est particulier. J'ai joué là-bas longtemps et j’y ai toujours des amis. Il y a toujours cette adrénaline particulière. Mais quand tu joues au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de place pour les sentiments. Il faut gagner et donc je vais tout faire pour aider mon équipe à le faire », a confié Mbappé sur PSG TV. Qu’à cela ne tienne. L’équipe de la Principauté ne vient pas en tourisme à Paris et Aurélien Tchouameni a tenu à le faire comprendre à Mbappé.

Monaco : Tchouameni : « On aura beaucoup d’envie et de détermination »

Présent en conférence de presse samedi, à la veille du match de clôture de la 18e journée de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain, Aurélien Tchouameni s’est d’abord remémoré les deux victoires de l’AS Monaco la saison dernière.

« Personnellement et collectivement, on garde un très bon souvenir de ces deux victoires contre Paris. D’ailleurs, je me souviens en avoir parlé avec Kylian, quand on a joué avec les Bleus face au Kazakhstan le mois dernier. On en a rigolé ensemble. Mais cela ne veut pas dire que l’on va produire la même prestation. Il y aura une nouvelle histoire à écrire demain », a déclaré l’international tricolore de 21 ans avant de dévoiler les clés du choc de cet après-midi contre la bande à Lionel Messi.

« Ce match-là passera par des duels, que ce soit offensivement ou défensivement. Ce qui est certain c’est qu’on aura beaucoup d’envie et de détermination pour gagner ce match. Dans tous les matches, il y a un coup à jouer, que ce soit Paris ou une autre équipe. Encore une fois, on va mettre tous les ingrédients pour ramener un résultat. Il faudra en tout cas un maximum de concentration », a expliqué le protégé de Niko Kovac.

Kylian Mbappé et le PSG sont donc prévenus.