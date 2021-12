PSG Mercato : Kylian Mbappé, une info-choc tombe avant Monaco !

Publié par JEAN-LUC D le 12 décembre 2021 à 09:20

Kylian Mbappé et le PSG accueillent l’AS Monaco ce dimanche soir. Avant ce choc de Ligue 1, l’avenir du buteur parisien fait encore parler.

Mbappé ne fera aucun cadeau à l’AS Monaco

Leader avec 42 points, le Paris Saint-Germain reçoit le 8e de Ligue 1, l’AS Monaco (26 points), en clôture de la 18e journée du championnat, ce dimanche, au Parc des Princes. Après une partie maîtrisée face au FC Bruges en Ligue des Champions (4-1), Kylian Mbappé et ses coéquipiers veulent enchaîner contre les Monégasques. D’ailleurs, l’international français de 22 ans ne compte pas lever le pied ce soir face à son club formateur.

« Monaco est une grande équipe, qui sait jouer de grands matchs. Après, bien sûr, pour moi, c’est particulier. J’ai joué là-bas longtemps et j’y ai toujours des amis. Il y a toujours cette adrénaline particulière. Mais quand tu joues au Paris Saint-Germain, il n’y a pas de place pour les sentiments. Il faut gagner et donc je vais tout faire pour aider mon équipe à le faire », a déclaré le Champion du monde 2018 dans une interview accordée au site officiel du PSG.

Mbappé veut poursuivre sur sa bonne lancée du début de saison et l’équipe de Niko Kovac risque d’en faire les frais. Mais à quelques heures de cette rencontre entre Parisiens et Monégasques, la presse espagnole a lâché une petite bombe sur l’avenir du jeune bondynois.

Le PSG aurait tiré un trait sur Kylian Mbappé

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour rejoindre le Real Madrid. Selon la presse espagnole, l'attaquant français aurait pris une décision définitive quant à son avenir : quitter le Paris Saint-Germain. En effet, d’après les dernières indiscrétions recueillies par le journal AS, les dirigeants parisiens auraient finalement renoncé à l'idée de prolonger leur numéro 7 depuis un certain moment.

Le quotidien madrilène explique notamment que les récents propos de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco dans les médias ont fini par convaincre Nasser Al-Khelaïfi et les siens que Mbappé ne compte pas renouveler son engagement et qu’il a déjà pris sa décision. La direction du Paris SG aurait donc fait une croix sur le dossier Mbappé et chercherait désormais à mettre la main sur une star offensive pour l’été prochain.