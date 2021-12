ASSE Mercato : Avant Dupraz, une superbe info tombe à Sainté !

Publié par Thomas le 13 décembre 2021 à 17:32

Alors que l'arrivée de Pascal Dupraz à l' ASSE n'est plus qu'une question d'heures, Saint-Etienne devrait se montrer actif lors du prochain mercato.

ASSE Mercato : Les deux objectifs de Saint-Etienne

En pleine crise sportive et économique, l’ ASSE semble néanmoins à l’aube d’une transition d’envergure. Dernier du championnat et défait ce week-end à Reims, les Verts vont dans quelques heures pouvoir acter la venue d’un nouvel entraîneur, qui succédera donc à Julien Sablé qui avait assuré l’intérim après le limogeage de Claude Puel.

Si beaucoup de grands noms circulaient autour de Geoffroy-Guichard ces derniers temps, c’est bel est bien Pascal Dupraz qui devrait rapidement prendre les rênes de l’équipe stéphanoise. L’ancien coach du TFC est tombé d’accord avec les dirigeants ligériens pour une arrivée en cours de saison. Durant une rencontre prévue la semaine dernière entre le club et le technicien français, ce dernier avait notamment évoqué sa volonté de procéder à un recrutement ambitieux cet hiver, condition sine qua non pour requinquer des Verts en perdition. Chose promise chose due, puisque l’AS Saint-Etienne aurait d’ores et déjà établi les deux secteurs de jeu à renforcer lors du mercato hivernal.

Selon les informations de RMC Sport, l’ ASSE souhaiterait recruter un milieu offensif ainsi qu’un attaquant pour janvier, deux des secteurs les plus défaillants selon la direction. Si la défense centrale souffrait aussi de carences importantes depuis le début de saison, la récente signature de Joris Gnagnon à Sainté a poussé le club à changer ses priorités pour 2022.

Selon le média, les Verts prévoient de recruter plusieurs joueurs dans quelques semaines sous la forme de prêtsans option d’achat, ou alors en enrôlant des joueurs libres sur le marché des transferts afin de diminuer le plus possible les dépenses. En pleine crise financière et dans l’attente d’un rachat salvateur, l’AS Saint-Etienne ne peut se permettre de débourser le moindre centime cet hiver. Une bonne nouvelle donc pour les supporters stéphanois qui ne cessent d’implorer un renouvellement d’effectif depuis le début de saison.