ASSE Mercato : Pourquoi l'AS Saint-Étienne a choisi Gnagnon ?

Publié par ALEXIS le 01 décembre 2021 à 11:37

L’ ASSE a confirmé la présence de Joris Gnagnon à l’entraînement. Mais pourquoi les Verts ont choisi le défenseur de 24 ans en renfort ?

Joris Gnagnon sera officiellement un joueur de l' ASSE le 1er janvier

C’est Joris Gnagnon que l’ ASSE a choisi pour se renforcer lors du mercato hivernal en janvier. Ayant déjà débarqué à Saint-Étienne, il s’entraîne seul pour le moment, en attendant d’intégrer l’entraînement collectif des Verts. Claude Puel a confirmé l’arrivée du défenseur central à l’AS Saint-Étienne en conférence de presse mardi, avant le match contre le Stade de Reims, ce mercredi (19h). « Je confirme que Joris Gnagnon va s'entraîner avec nous et qu'il fera complètement partie de l'effectif à partir du 1er janvier », a-t-il validé.

L’arrière Franco-Ivoirien est arrivé à l’ ASSE pour combler les absences de Harold Moukoudi et Saïdou Sow qui devraient intégrer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec leur sélection respective le Cameroun et la Guinée du 9 janvier au 6 février 2022. Mais pourquoi la direction du club ligérien a porté son choix sur Joris Gnagnon qui n’a plus joué depuis mars 2020 ? En difficulté au FC Séville, son contrat a été résilié ensuite par le club andalou pour faute professionnelle en septembre 2021.

Les 3 raisons du choix de l'AS Saint-Étienne

Trois raisons expliquent le choix de l’ ASSE. Premièrement, Joris Gnagnon est libre de tout engagement et a été recruté pour 0 euro, donc sans indemnité de transfert. Or, ce n'est un secret pour personne que les Stéphanois n'ont pas les moyens de recruter à coup de millions. Deuxièmement, il a l’avantage de bien connaître le championnat de France, car il a été formé au Stade Rennais (2014-2016), puis a joué en Ligue 1 avec le club Breton pendant quatre saisons, soit entre 2015 et 2018, puis en prêt de Séville lors de l’exercice 2019-2020. Le nouveau joueur de l’AS Saint-Étienne compte 110 matches sous le maillot des Rouge et Noir, dont 89 en Ligue 1.

La troisième raison, c’est la présence de Jean-Luc Buisine, patron du recrutement des Stéphanois. Ancien responsable de la cellule recrutement de Rennes (2013-2019), il connaît bien Joris Gnagnon. Il est sans doute impliqué dans l’arrivée de ce dernier à l’ ASSE. De plus, Claude Puel apprécie le défenseur natif de la Seine-Maritime. « Joris Gagnon est un joueur disponible à fort potentiel, qui veut se relancer », a confié le coach des Stéphanois, mardi face à la presse.