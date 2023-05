Claude Puel a exprimé un gros regret sur son passage à l’ASSE, puis a glissé un tacle à la direction du club relégué en Ligue 2 après son départ.

ASSE : Puel regrette de ne pas être allé au bout du projet à Saint-Etienne

Claude Puel est encore revenu sur son passage à l’ASSE (4 octobre 2019 au 5 décembre 2021) pour le média 90 Football. Il regrette toujours son limogeage avant la mi-saison 2021-2022, à la suite d’une lourde défaite à Geoffroy-Guichard (0-5) face au Stade Rennais. Il reconnait certes que son équipe était en grande difficulté, mais il espérait rester en poste pour dresser la barre. L’AS Saint-Etienne était dernière de la Ligue 1 avec 12 points après la 17e journée quand le coach de 61 ans a été remercié.

« Ce que je regrette à l'ASSE, c'est qu'on n'est pas allé au bout du projet, qu'on avait mis en place, qu'on avait partagé. On a succombé à la pression tout simplement », a confié Claude Puel. « Quand je signe dans un club, je le défends à fond. Je mets un projet qui me paraît être ‘’LE’’ projet pour le club et puis après je fonce. Il y avait tout à mettre en place et on a oeuvré pour ça pendant deux ans et on n'a pas pu aller au bout tout simplement et c'est dommage », a-t-il expliqué ensuite.

ASSE : Claude Puel, « c'était un club en très grosse difficulté financière et sportive »

Viré, le technicien Castrais a été remplacé par Pascal Dupraz avec pour mission de sauver l’ASSE. Cependant, ce dernier n’y est pas arrivé ! Les Stéphanois sont passés par les barrages contre l’AJ Auxerre, mais ont été relégués au profit du club de Ligue 2, en mai 2022. Claude Puel a ensuite critiqué les dirigeants des Verts sur leur gestion et leur politique sportive. « Après c'était un club en très grosse difficulté financière, même sportive », a-t-il lâché ! Mais il faut se donner les moyens et si on n'a pas les moyens financiers, il faut déjà des moyens de développement avec des joueurs et des profils et s'appuyer sur la formation […]. La pression, les réseaux, l'avènement qu'il y a dans le football maintenant fait que les gens de la direction sont sous pression et ils la gèrent ou la jugulent de différentes façons. »