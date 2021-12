PSG Mercato : Mbappé au Real Madrid, Tebas vend la mèche !

Publié par Thomas le 15 décembre 2021 à 11:46

Véritable inconnue de 2022, Kylian Mbappé se montre très discret quant à son futur au PSG. Pourtant, le président de la Liga semble en savoir davantage.

PSG Mercato : Tebas envoie Mbappé au Real Madrid

C'est une déclaration qui ne devrait pas plaire à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Comme à l’accoutumé, le sulfureux président de la Liga, Javier Tebas, n’a pas gardé sa langue dans sa poche cette semaine au grand dam du Paris Saint-Germain. Si en temps normal le dirigeant espagnol a pour loisir de tacler les finances du club Rouge et Bleu, cette fois-ci, l’homme de 59 ans a décidé d’apporter son grain de sel au dossier le plus rocambolesque de la saison, l’avenir de Kylian Mbappé.

Dans les colonnes de AS, Tebas a confirmé les tendances envoyant le joyau parisien chez le rival madrilène. Pour rappel, l’attaquant tricolore n’a toujours pas convenu de prolongation au PSG et voit son contrat se terminer en juin prochain. Du côté du Real, la confiance règne, et ce n’est pas la déclaration du président de la Liga qui viendra déboussoler les espoirs Merengues. " Tout indique que Mbappé va jouer au Real Madrid ", a-t-il déclaré au journal espagnol.

Par la suite, Tebas rajoute : "Et j’espère aussi qu’Haaland jouera dans un club espagnol." Une sortie qui fait directement référence au récent rapprochement de la star norvégienne avec le FC Barcelone. Pour rappel, Joan Laporta a rencontré en début de semaine l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, pour évoquer l’idée d’un transfert du joueur vers la Catalogne.

Paris garde espoir pour Mbappé

Si les dirigeants du Paris SG contemplent impuissants le fort enthousiasme de la part des médias espagnols concernant la venue de Kylian Mbappé à Madrid, ces derniers semblent cependant ne pas avoir abandonnés. Comme l’avance le journaliste Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger l’attaquant de 22 ans et lui aurait proposé de devenir le plus gros salaire du club.

Le joueur prendrait son temps pour acter sa décision finale et ne se prononcera pas avant, au moins, la double confrontation contre le Real en Ligue des champions. Le journaliste de RMC Sport précise également que Mbappé veut à tout prix remporter la compétition européenne cette saison avec le PSG et est entièrement dévoué au club. À la fin de la saison, il prendra alors position pour son avenir.