PSG-Real Madrid : LDC, Toni Kroos répond cash à Sergio Ramos !

Publié par JEAN-LUC D le 14 décembre 2021 à 10:00

Sergio Ramos et le PSG vont affronter le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Toni Kroos a livré son avis sur ce choc à venir.

Sergio Ramos veut tout faire pour qualifier le PSG face au Real

Ancien capitaine emblématique du Real Madrid durant plusieurs saisons, Sergio Ramosn’avait pas prévu un tel scénario quelques mois seulement après sa signature au Paris Saint-Germain pour les deux prochaines années. En effet, après un tirage au sort qui continue de faire parler, le défenseur central de 35 ans et son nouveau club seront opposés à ses anciens coéquipiers madrilènes lors des 8es de finale de la Ligue des champions. S’il avoue qu’il aurait souhaité tomber sur un autre adversaire, le nouveau numéro 4 du PSG assure qu’il donnera tout afin de se qualifier pour l’étape suivante de la compétition européenne.

« Le destin est capricieux. J’aurais aimé affronter une autre équipe. Vous connaissez l’amour et l’affection que j’ai pour le Real Madrid et ses supporters. Et ça ne changera jamais, personne ne pourra changer ça. Mais il faut regarder le présent. Je suis un joueur du PSG et je dois défendre mes couleurs. Je ferai tout mon possible pour que l’on se qualifie (…) Je dois défendre le PSG, c’est l’équipe qui a misé sur moi », a expliqué Sergio Ramos lors d’une interview accordée à la Cadena COPE. Du côté du Real, on est également impatient de croiser le fer avec le Champion du monde 2010.

Toni Kroos impatient d’en découdre avec le PSG

Après avoir joué ensemble au Real Madrid de 2014 à 2021, Toni Kroos va rencontrer Sergio Ramos sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain allemand de 31 ans reconnaît que l’équipe de Carlo Ancelotti est tombée sur un adversaire coriace avec le PSG qui regorge d'individualités. Toutefois, le Champion du monde 2014 attend avec beaucoup d’impatience d’être en face de ses anciens partenaires Sergio Ramos, Keylor Navas et Achraf Hakimi.

« C’est un adversaire très intéressant. Je pense que c'est l'adversaire le plus difficile que l'on pouvait affronter. Mais c'est pour ce genre de match que l'on joue. On est impatients de jouer ce match, il y aura beaucoup de qualité sur le terrain. On verra ce qui se passera. Mais on est le Real Madrid, on a toujours hâte de jouer ce genre de match. On est confiant », a répondu le numéro 8 de la Maison-Blanche dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, la manche aller de cette double confrontation aura lieu le 15 février prochain au Parc des Princes, avant le retour le 9 mars suivant, au Santiago Bernabeu.