ASSE Mercato : Dupraz annonce du très lourd pour Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 15 décembre 2021 à 15:05

Ce mercredi, Pascal Dupraz a donné sa première conférence de presse en tant que coach de l' ASSE. Le Savoyard a fait de grandes annonces pour la saison.

ASSE : Dupraz veut sauver Sainté avec humilité

C’est le grand jour pour l’AS Saint-Etienne. Après avoir officiellement limogé son ancien entraîneur, Claude Puel, mardi, les Verts ont présenté Pascal Dupraz à la presse, ce mercredi. Le coach Savoyard a paraphé un contrat jusqu’à la fin de la saison à l’ ASSE avec pour grande mission de maintenir le club ligérien dans l’élite.

Lors de sa présentation aux journalistes, le technicien français a avant tout voulu remercier les dirigeantsstéphanois de lui avoir accordé leur confiance. " Je suis très fier d’avoir été choisi comme entraineur de l’AS Saint-Etienne, j’ai beaucoup lu, je peux vous dire qu’il y a à peine une semaine, j’ai reçu un appel de Jean-François Soucasse. À partir de ce moment-là, ça ne fait pas l’ombre d’un doute. Personnellement, l’AS Saint-Etienne c’est impossible de refuser. Je viens avec beaucoup d’humilité et d’enthousiasme ici. "

Loïc Perrin dévoile les raisons du choix Dupraz

Récemment nommé coordinateur sportif de l’AS Saint-Etienne, Loïc Perrin a dévoilé aux journalistes les critères de sélection établis par la direction ligérienne pour débusquer un nouvel entraîneur. " On voulait un entraîneur francophone, qui a entraîné en ligue 1, qui a déjà pris une équipe en cours de saison ainsi qu’un meneur d’homme ", a déclaré l’ancien défenseur des Verts avant de concéder que Dupraz était depuis le début l’option numéro 1 à l’ ASSE." Depuis lundi, les jours ont été assez longs. On s’est mis à la recherche d’un entraîneur après avoir établi des critères, on a alors fait une liste de plusieurs entraîneurs et on a fait le choix de Pascal, qui était le choix numéro 1 au départ. On est persuadé que c’est le meilleur choix. La fin d’année risque d’être chargée. On est très content des échanges avec Pascal. "

Sainté balance pour le mercato hivernal

Cette conférence de presse était aussi l’occasion pour Jean-François Soucasse et Loïc Perrin d’évoquer le prochain marché des transferts et de potentielles signatures. Les deux dirigeants ont alors dévoilé à la presse qu’une réunion s’est tenue hier soir dans l’optique de préparer de potentielles signatures en janvier. " Bien évidemment nous avons anticipé cette question du mercato, nous attendions la nomination du coach, il y a eu une réunion hier soir pour le mercato hivernal, il faudra que l’ASSE soit plus ambitieuse qu’initialement prévu. "

Le président exécutif a alors fait part des décisions prises lors de cet entretien, affirmant que des moyens financiers allaient être débloqués rapidement par les actionnaires. " On a considéré qu’il fallait augmenter les moyens du club, les actionnaires sont prêts à mettre les moyens significatifs pour relever le challenge. Il y aura des opportunités à saisir. Nous avons des postes ciblés des profils identifiés, nous souhaitons les mener à bien. Ce sera surtout sous forme de prêt, vu le contexte, on ira chercher des joueurs en difficulté à cette époque de l’année, on a demandé à notre cellule de recrutement hier de cibler les profils concernés ", rajoute Loïc Perrin. Une superbe nouvelle donc pour les supporters stéphanois qui peuvent espérer une deuxième partie de saison de meilleur augure que la première, avec en ligne de mire un maintien héroique.