L'AS Saint-Étienne souhaite dégraisser cet hiver. Après Victor Lobry et Thomas Monconduit, d'autres joueurs ont rejoint la liste des potentiels partants.

Mercato ASSE : Gaëtan Charbonnier sur la liste des partants

Ce mercato hivernal sera sans doute source de changements pour l'AS Saint-Étienne. Septième de Ligue 2 à 3 points de la cinquième place après 19 journées, le club ligérien réalise un début de saison mitigé. Visant les premières places en début d'exercice, les Verts ont vécu par la suite une série de six défaites consécutives. Une série à laquelle Laurent Batlles n'aura pas survécu, remplacé par Olivier Dall'Oglio le 12 décembre. Depuis, ils vont mieux avec un nul à Bordeaux (0-0) et une victoire contre Bastia dans le Chaudron (3-2).

Cependant, l'objectif Ligue 1 n'est plus à portée de main. La direction n'est également pas satisfaite du rendement de certains joueurs, qu'elle devrait placer sur la liste des transferts cet hiver. Samedi, Victor Lobry et Thomas Monconduit étaient annoncés dans cette liste. Ce dimanche, un nouveau nom vient s'ajouter : celui de Gaëtan Charbonnier. Qu'il semble loin le temps où l'attaquant de 34 ans signait un départ canon en Ligue 2 la saison dernière (3 buts et une passe décisive en 7 matchs). Depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en février dernier, il ne parvient plus à retrouver son niveau d'antan. De plus, son nouveau statut de remplaçant ne lui conviendrait pas du tout selon EVECT.

L'ASSE veut se séparer de trois autres joueurs

Un prêt pourrait être envisagé pour celui qui n'a inscrit qu'un petit but en 18 matchs de Ligue 2 cette saison. Cependant, encore faut-il trouver un club susceptible d'adhérer à cette idée, et convaincre le principal intéressé. En attendant de voir l'évolution de son dossier, le président stéphanois Jean-François Soucasse pourrait ordonner le départ de trois autres joueurs. Le média local croit connaître l'identité de deux d'entre eux, à commencer par Matthieu Dreyer.

Largement dans l'ombre de Gautier Larsonneur, puis Étienne Green, le portier de 34 ans n'a disputé qu'une seule rencontre de Ligue 2 cette saison. Sans avenir au club, il pourrait donc faire ses valises cet hiver. Mickaël Nadé, lui, a toujours la côte en Turquie malgré 6 petits matchs dans l'antichambre de l'élite. Le défenseur central de 24 ans intéresse Göztepe, qui joue en deuxième division. L'hiver dernier, il avait été courtisé par d'autres clubs turcs d'après Le Progrès.