Loïc Perrin devrait avoir plusieurs missions lors du mercato hivernal. Parmi elles, trouver un point de chute à deux joueurs indésirables du milieu de terrain.

Mercato ASSE : Victor Lobry et Thomas Monconduit vers la sortie

L'AS Saint-Étienne a regoûté à la victoire au meilleur des moments. Après son succès contre Bastia (3-2) mardi, le club ligérien voit le mercato hivernal arriver en fanfare. Une belle occasion pour Jean-François Soucasse, le président exécutif du club de mettre en place ses stratégies pour renforcer l'effectif. Après une première partie de saison décevante, tant l'équipe n'a pas été régulière en terme de résultats (7ème de Ligue 2 après 19 journées), deux joueurs sont amenés à partir.

Ce samedi, L'Équipe a livré leurs noms : il s'agit de Victor Lobry et Thomas Monconduit. Ce sont deux joueurs qui ne font pas l'unanimité au sein de la direction de l'ASSE, et qui encombrent surtout un effectif déséquilibré. Selon les précisions du média sportif, Olivier Dall'Oglio estime qu'il y a trop de milieux de terrains et pas assez de joueurs de couloirs.

Un temps de jeu famélique

L'entraîneur du club ligérien espère diversifier les profils à l'avenir. Victor Lobry et Thomas Monconduit pourraient donc faire de la place aux jeunes prometteurs (Amougou et Cheick Fall), tout en allégeant la masse salariale en cas de départ. Toutefois, aucun club ne s'est encore manifesté pour les récupérer. C'est Loïc Perrin, le directeur sportif de l'ASSE qui sera chargé de donner plus d'informations cet hiver.

Si Lobry et Monconduit sont particulièrement visés, c'est parce que leur temps de jeu est aussi famélique. Le premier n'a connu que 3 titularisations, malgré 16 matchs joués en Ligue 2. Il dispute en moyenne 25 minutes de jeu par match, soit bien moins que la saison passée selon PeupleVert (58,7 minutes de jeu). Le second a été davantage présent dans le onze de départ (5 fois), avec 51 minutes de jeu par match. Lâché peu à peu par Laurent Batlles, il retrouve des couleurs avec Olivier Dall'Oglio. Reste à savoir si le coach de 59 ans peut le sauver d'un départ cet hiver.