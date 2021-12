Mercato ASSE : Puel a fait ses adieux, Dupraz officialisé... !

Publié par Gary SLM le 14 décembre 2021 à 19:00

L'actualité mercato ASSE bouillonne. Claude Puel n’est plus l’entraîneur de l'AS Saint-Étienne. C'est Pascal Dupraz qui le remplace officiellement.

Mercato ASSE : C’est définitivement terminé pour Claude Puel

Arrivé sur le banc de l’ ASSE en remplacement de Ghislain Printant, Claude Puel n’aura jamais réussi à remettre le groupe stéphanois dans le bon ordre. Dégringolant classement après classement, les Verts ont touché le fond avant la fin de cette première partie de la saison. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne n’avaient pas d’autres choix que de décharger le technicien Castrais de 60 ans de ses fonctions. C’est Pascal Dupraz, sans poste depuis son départ du SM Caen, qui prend sa suite.

Ce mardi, l'ancien entraîneur est revenu à Saint-Étienne pour régler les derniers détails de son départ. Il a finalisé l’accord de la résiliation de son contrat, ce qui a permis à Sainté de publier une communication officielle :

« L'ASSE et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019 ».

Dans la foulée de la signature des documents de son départ par Claude Puel, Pascal Dupraz est annoncé par l'Equipe comme prochain coach de l’ASSE. C’est donc lui et non Julien Sablé qui dirigera les deux prochains matches de l’équipe ligérienne face au SC Lyon, en 32e de finale de Coupe de France, puis face au FC Nantes (pour le compte de la 19e journée de Ligue 1).

Pascal Dupraz s’installe dans ses nouvelles fonctions bientôt

Claude Puel n’étant pas parvenu à relever le niveau du rival de l’Olympique Lyonnais, c’est Pascal Dupraz qui va s'atteler à la tache pour le reste de la saison, à condition qu’il permette à l’équipe de Sainté d’obtenir de bons résultats assez rapidement. Avec la 20e et dernière place de l’AS Saint-Étienne au classement du championnat, le coach célèbre pour son remarquable travail à Evian TG arrive avec une certaine pression.

Avec un peu de chances, Saint-Étienne devrait rebondir assez rapidement, surtout lors de la réception du FCN sur sa pelouse du Stade Geoffroy-Guichard. Pascal Dupraz pourra à cette occasion compter sur le nouveau capitaine de l’équipe, Wahbi Khazri, meilleur buteur de Sainté cette saison avec 7 buts en 18 matches de L1. Dupraz est déjà entré dans l’histoire d’un club de football pour avoir réussi un sauvetage miraculeux au TFC. Appelé en 2016 sur le banc du club de la Ville Rose sur le point de rejoindre la Ligue 2, il avait arraché sur le fil le maintien.

À Saint-Étienne, la situation est légèrement différente. Il aura plus de la moitié d’une saison pour maintenir les Verts dans l’élite du football français. Une nouvelle ambiance créé autour l’équipe va l’aider à réussir ce pari avec la nomination de l’ancien défenseur central et capitaine Loïc Perrin au poste de responsable sportif. Ce dernier connaît le club pour y avoir passé toute sa carrière de footballeur. L’ancien coach d’Evian-Thonon-Gaillard entretenant de bons rapports avec lui, ils pourraient se révéler comme un véritable duo gagnant.

Les fins de parcours inquiétants de Dupraz

Mais avec Dupraz, Sainté ne doit pas non plus s’attendre qu’au meilleur. L’entraîneur de 59 ans connaît aussi pas mal d’échecs. Sa dernière expérience au SM Caen n’avait pas été couronnée de succès. Avec le club de la Normandie, il n’avait réalisé que 19 victoires pour 18 défaites et autant de matches nuls. Sainté ayant besoin de succès, la solution trouvée par ses dirigeants de l’ ASSE peut être aussi bonne et mauvaise à la fois, sauf si ses indiscutables qualités de meneur d’hommes l’aident à faire la différence chez les Verts.

L'officialisation de la nomination de Pascal Dupraz, comme entraîneur de l' ASSE, devrait intervenir dans les heures ou jours à venir.