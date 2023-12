Après avoir dirigé son premier match à la tête de l'AS Saint-Etienne, Laurent Huard a fait des révélations sur la situation inquiétante de plusieurs de ses joueurs.

ASSE : Laurent Huard avec un effectif au bord de l'implosion

Nommé à la succession de Laurent Batlles pour assurer l'intérim à la tête de l'AS Saint-Etienne, Laurent Huard découvre déjà les lacunes d'un effectif très limité des Verts. Après cinq défaites de suite, le club, dirigé par Jean-François Soucasse, a voulu changer la dynamique en décidant de l'éviction de Batlles mercredi dernier. Dans la foulée, le match contre le Nîmes Olympique en Coupe de France se présentait comme l'occasion idéale pour renouer avec le succès. Mais erreur, les Stéphanois ont encore sombré, défaite 1-0, la sixième de rang. Un mauvais départ pour Huard qui n'a pas caché sa déception et sa frustration.

L'entraîneur de 50 ans a hérité d'un groupe qui est au bord de l'implosion. En conférence de presse d'après-match, Laurent Huard a révélé qu'il y avait des joueurs qui étaient dans le rouge. Ce qui impose un temps supplémentaire pour récupérer. De quoi obliger l'intérimaire à convoquer des jeunes de la réserve pour tenir la baraque sans pouvoir y arriver devant les Nîmois. Mais pour Huard, il est préférable de voir le côté positif de la situation qui permet à d'autres joueurs de gagner en temps de jeu.

Laurent Huard optimiste

L'heure est grave et l'urgence est de pouvoir vite relever la tête et se remettre à l'endroit. Laurent Huard en a conscience et affiche son optimisme après la prestation affichée par son équipe dans le contenu. S'il se réjouit de voir les Verts avoir parfois de la maîtrise dans le jeu, il reconnaît cependant les limites offensives de son équipe, qui manque de justesse à 30 mètres du but.