LOSC Mercato : Lille OSC rêve d'un gros coup au Real Madrid

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2021 à 01:45

Décevant depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a été mis sur le marché des transferts. Le LOSC rêve de son retour à Lille.

LOSC : Olivier Létang rêve d'Eden Hazard

Gêné par des blessures et en grande méforme, Eden Hazard n’a toujours pas donné satisfaction au Real Madrid qui a déboursé 100 M€ pour le recruter à Chelsea en juin 2019. Alors qu’il lui reste encore deux saisons et demie de contrat en Espagne, le joueur formé au LOSC est poussé vers la sortie par le club madrilène. Plus concrètement, il est placé sur la liste des joueurs à transférer cet hiver. Le nouvel entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti, ne compte pas sur lui, car son équipe est leader de la Liga et qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue des champions sans l’apport du Belge.

Interrogé sur un éventuel retour d’Eden Hazard à Lille OSC, Olivier Létang s’est permis de rêver de l’ancien meneur de jeu des Dogues. « Eden Hazard à Lille ? Je vais moi-même le chercher en Espagne », a-t-il lâché dans L’Équipe du Soir, avant de revenir à la réalité : « Ça peut paraître quelque chose d’impossible. » Le président du LOSC a apprécié le profil Hazard, « un joueur incroyable avec beaucoup de qualités, mais qui « est toujours sous contrat au Real Madrid ».

Hazard en manque de temps de jeu au Real Madrid

L’international belge (116 sélections pour 33 buts) est lié à la Maison Blanche jusqu’en juin 2024. Si l’on en croit l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, il vaut 25 M€ sur le marché des transferts. Cette saison, l’ancien joueur de Chelsea a pris part à 10 matches en championnat et a été titulaire seulement 4 fois. Il n'a disputé que 2 bouts de matches (contre FC Sheriff et l’Inter) en phase de poules de la Ligue des champions, soit 75 minutes de jeu cumulées.

Pour mémoire, Eden Hazard (31 ans) a parachevé sa formation au LOSC entre 2005 et 2007, puis a joué en Ligue 1 pendant 5 saisons, de 2007 à 2012. Ses années sous le maillot lillois ont été couronnées par le titre de champion de France en 2011.