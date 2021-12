PSG Mercato : Mbappé acte son départ, le coupable désigné à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2021 à 11:05

Kylian Mbappé va quitter gratuitement le PSG. Un gros coup dur pour le club parisien. Les responsables de cet énorme échec sont connus.

Kylian Mbappé confirme vouloir changer d’air l’été prochain

Sauf énorme revirement de dernière minute, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. L’attaquant de 22 ans a mis fin au suspense qui entourait son avenir. Profitant d’une interview avec Paris Match, l’international français a avoué son intention de changer d’air l’été prochain afin de découvrir autre chose, vivre d’autres expériences.

« C'est l'expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l'argent, même si c'est important, parce qu'on a des familles à mettre à l'abri », a expliqué l’ancien buteur de l’AS Monaco avant d’ajouter : « J’ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec de fabuleux joueurs, des cultures différentes. »

Soif de voyages et de cultures différentes ? Le Real Madrid tend les bras à Kylian Mbappé depuis plusieurs années et après l’échec de son transfert l’été dernier, nul doute que le champion du monde 2018 songe déjà à Madrid et à l'Espagne pour la suite de sa carrière. L'expérience de vie plutôt que de brasser de l'argent ? Une réponse claire aux nombreuses propositions stratosphériques du Qatar pour tenter de le retenir au PSG comme l’a souligné dernièrement la célèbre émission espagnole El Chiringuito. Le Paris SG se dirige donc tout droit vers une grosse erreur industrielle dont les responsables sont bien connus selon la légende Thierry Henry.

PSG Mercato : Mbappé, Thierry Henry ne comprend pas

Recruté en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain sans la moindre indemnité de transfert. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le partenaire de Lionel Messi et Neymar ayant décidé de ne pas renouveler son engagement avec le club de la capitale. Une faute monumentale que Thierry Henry impute à la direction du PSG, notamment au directeur sportif Leonardo qui aurait dû régler cette question depuis longtemps selon l’ancien attaquant d’Arsenal.

« Cela aurait dû se régler il y a deux ans. Je pense que s’il y a deux ans, ils s'étaient assis avec Mbappé pour lui dire : « Cela va être ton équipe, on va construire cette équipe autour de toi, cela va être toi le patron », la situation aurait pu être différente. Mais là, il a vraiment son destin entre les mains. Il va pouvoir signer où il veut. Mais cela aurait dû être réglé depuis belle lurette ! », a regretté le consultant sur Prime Video. Difficile de lui donner tort...