OM : Marseille vise la Conference League, Sampaoli se fait tacler

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2021 à 13:35

Reversé en Conference League, l’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, estime que son équipe fera son maximum pour remporter la compétition. Un discours qui passe mal à Marseille.

OM : Jorge Sampaoli veut remporter la Conference League

L’Olympique de Marseille réalise dans l’ensemble un bon début de saison en championnat avec en prime une deuxième place en Ligue 1 après 18 journées. Cependant, l’OM affiche un autre visage sur la scène européenne. Les hommes de Jorge Sampaoli ont réalisé un parcours décevant en Ligue Europa. Troisième de leur poule, les Olympiens ont été reversés en Conference League, où ils affronteront le club azerbaïdjanais de Qarabag en barrages.

L'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, a d’ailleurs fait passer un message assez clair sur cette nouvelle compétition. Le coach argentin ne compte pas prendre la Conference League à la légère, rappelant que cette récente compétition comporte des équipes de haut niveau. Ce sera l’occasion pour lui d’affronter de redoutables adversaires sur la scène européenne.

Jorge Sampaoli est surtout déterminé à remporter la C4 et est conscient de la nécessité de rapporter un titre européen aux supporters marseillais. Sauf que cette nouvelle ambition de Sampaoli ne plaît pas à tout le monde.

La Conference League n’est pas un titre pour Marseille

Vincent Moscato s’est montré très critique envers le coach marseillais. Le consultant de RMC Sport a dans un premier temps indiqué que « Sampaoli n’est pas obligé de t’enthousiasmer pour tout. Tu as la Ligue des champions et l’Europa League et puis c’est tout ». Le consultant assure ensuite que le coach marseillais devrait avoir honte de passer en Conference League, car « la C4 n’est pas un titre. Il vaut mieux jouer la Coupe de France. La C4, c’est une coupe de pompes », a ajouté Vincent Moscato, qui se fiche pas mal que l’ OM remporte la première Conference League. Cette sortie de l'ancien international de rugby à XV ne devrait pas plaire aux dirigeants marseillais.