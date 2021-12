FC Nantes Mercato : Deux belles signatures actées au FCN !

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2021 à 16:35

Après Mohamed Achi, le FC Nantes a acté deux belles signatures en interne, à deux semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal.

FC Nantes : Contrat stagiaire pro pour Appuah et David

Mardi, le FC Nantes a offert un premier contrat professionnel à Mohamed Achi, milieu de terrain de 19 ans sorti de son centre de formation. Il a signé jusqu’en juin 2025. Deux jours après le natif de Bondy, c’est au tour de Stredair Appuah et Thimothé David de signer. L’ailier et le milieu relayeur ont en effet prolongé leur contrat stagiaire professionnel jusqu’en juin 2024 au FCN, selon La Tribune Nantaise.

Stredair Appuah (2004) a fait ses premières classes au Paris Saint-Germain, mais il n’avait pas été contacté par Jean-François Pien, le directeur du centre de formation du club de la capitale. C’est ainsi qu’il s’est finalement engagé en faveur du FC Nantes en juillet dernier. Il évolue avec les U19 dirigés par Stéphane Ziani. Selon les informations du compte Twitter Formation Nantaise, « il est le premier de la génération 2004 à signer un contrat stagiaire pro ».

Thimothé David, lui, est couronné de ses efforts, car il a traversé des moments difficiles depuis la saison 2019-2020. Il s’était blessé et avait été indisponible plus de deux mois. Alors qu’il reprenait progressivement, la saison avait été interrompue en raison du Covid-19. Le polyvalent milieu de terrain a donc surmonté tous ces obstacles pour atteindre un nouveau statut de stagiaire pro.

Des jeunes talents toquent à la porte de Kombouaré

Comme Mohamed Achi, Stredair Appuah et Thimothé David n'ont plus qu'un dernier palier à franchir pour se retrouver au sein de l'équipe d'Antoine Kombouaré. Une équipe professionnelle où d'anciens pensionnaires de la Jonelière sont passés dernièrement avant d'aller voir à l'étranger, notamment Thomas Basila (Ostende, prêté à l'AS Nancy) et Imran Louza (22 ans, Watford FC).

Il y a également Randal Kolo Muani (23 ans) et Quentin Merlin (19 ans), sortis de l'académie du FC Nantes, qui défendent les couleurs des Canaris en Ligue 1 cette saison. Le premier, auteur de 6 buts et 3 passes décisives en championnat cette saison, est d'ailleurs l'un des joueurs clés de Kombouaré.