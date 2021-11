Nantes-OM : Kombouaré évoque un plan pour battre Marseille

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2021 à 06:05

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a évoqué la prochaine de son groupe face à l’ OM. Il a en a profité pour dévoiler un aperçu de son plan pour terrasser les Olympiens.

FC Nantes : Antoine Kombouaré et une confiance retrouvée

Les Canaris ont tenu tête au champion de France en titre. En déplacement sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, le FC Nantes a tenu en échec le LOSC (1-1), samedi dernier lors de la 15e journée de Ligue 1. Sur le plan comptable, ce match nul permet aux Nantais de rester à la 10e place de Ligue 1 devant les Lillois (13e). Mais pour Antoine Kombouaré, il y a un autre avantage de résultat face au LOSC, à savoir la confiance retrouvée avant d’affronter l’Olympique de Marseille.

L’entraîneur marseillais estime que son groupe est « rentré à la maison avec un très bon point » et espère désormais s’imposer face aux Marseillais dans quatre jours face à Marseille. « On doit être capable de leur marcher dessus », a-t-il confirmé en conférence de presse ce lundi. Et peu importe si l’Olympique de Marseille reste un redoutable adversaire, les Nantais feront tout pour obtenir un résultat positif à domicile.

Antoine Kombouaré sait comment battre l’ OM

S'il reconnaît volontiers la supériorité de l’Olympique de Marseille sur le papier, Antoine Kombouaré a confiance en son équipe. L’entraîneur nantais a rappelé que son équipe aura de sérieux arguments à faire valoir face aux Olympiens. Il s’est sérieusement penché sur l'adversaire marseillais et a épluché les rencontres de l’ OM ces dernières semaines pour y récolter un maximum d'infos. Le technicien kanak a même trouvé la solution pour battre l’ OM.

Pour Antoine Komabouré, il s’agira de livrer une « grande performance sur la durée » face à l’Olympique de Marseille. Il faudra être solide défensivement durant toute la rencontre et être très efficace devant les buts phocéens. « À Lille, on a fait une très bonne première mi-temps, en deuxième on a été un peu plus en difficulté, on a réussi à tenir le score. Là, contre Marseille, j’espère qu’on sera capables de jouer 1h35, on va mettre les arrêts de jeu aussi », a ajouté l'ancien entraîneur du PSG. Reste à savoir si cela sera suffisant pour battre l’OM. Rendez-vous est pris ce mercredi au stade la Beaujoire, à partir de 21h.