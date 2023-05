Au lendemain d’une nouvelle défaite en Ligue 1 face au RC Strasbourg, Antoine Kombouaré ne devrait pas terminer la saison sur le banc du FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré licencié ce lundi ?

Alors que son contrat expire le 30 juin prochain, Antoine Kombouaré pourrait être remercié par la direction du FC Nantes à quelques semaines de la fin du Championnat. Dix-septième de Ligue 1 avec deux points de retard sur l’AJ Auxerre, premier non relégable, le FCN est en danger. La défaite à domicile contre le Racing Club de Strasbourg (0-2), dimanche, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, a jeté un énorme doute sur le maintien du club.

Le président Waldemar Kita a donc décidé de prendre les choses en main afin de sauver son club, alors qu’il ne reste plus que quatre matches pour terminer le Championnat. Et ce lundi, le quotidien régional Ouest-France assure qu’après « la défaite contre Strasbourg (0-2), dimanche, Kombouaré ne devrait pas finir la saison. Son sort pourrait même être scellé dans les 24 heures. » Nommé en février 2011, le technicien kanak pourrait donc être débarqué dans la journée et un nom circulerait déjà pour sa succession.

Mercato FC Nantes : Stéphane Ziani à la place de Kombouaré ?

L’Équipe confirme à son tour que la question d’un limogeage d’Antoine Kombouaré se pose effectivement au sein de la direction du FC Nantes, à quelques semaines de la fin de son contrat. « Sera-t-il encore là pour la dernière rencontre de la saison, contre Angers ? La question de son licenciement, à quelques semaines de la fin de son contrat, se pose forcément », s’interroge le quotidien sportif s’interroge le quotidien national, qui révèle que les choix tactiques de l’ancien joueur du FCN posent question en interne. Pour terminer la saison et tenter de sauver les Canaris, Waldemar kita penserait à l’entraîneur de la réserve, Stéphane Ziani, pour assurer l’intérim en cas d’éviction de Kombouaré.