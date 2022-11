Stade Brestois Mercato : Un nouvel entraîneur déniché au FC Nantes

Publié par Jules le 02 novembre 2022 à 14:35

En mauvaise position en championnat, le Stade Brestois voudrait piocher au FC Nantes pour tenter de remonter au plus vite au classement de Ligue 1.

Stade Brestois Mercato : Un nouveau coach déniché à Nantes ?

Depuis le licenciement de Michel Der Zakarian, le Stade Brestois est en recherche d'un nouveau coach. Ces dernières semaines, de nombreux noms sont associés au SB29. Le plus récent est celui d'Habib Beye, ancien joueur de l' OM, qui plairait beaucoup au club breton. Mais en parallèle de cette piste, les dirigeants s'intéresseraient à un élément du staff du FC Nantes. Les discussions auraient même déjà débuté.

À en croire Mohamed Toubache-Ter, le Stade Brestois voudrait enrôler un membre du staff nantais, en la personne de Stéphane Ziani. Ancien joueur du FC Nantes, de Bordeaux et du RC Lens, l'homme de 50 ans est actuellement en poste au FC Nantes en tant qu'entraîneur de la réserve. Grégory Lorenzi, le directeur sportif du SB29, aurait déjà rencontré Hervé Marchal et Franck Peslerbe, les représentants du coach.

Le SB29 doit vite trouver un coach pour se stabiliser

Il est toujours compliqué pour une équipe d'être privé d'un coach en plein milieu de saison, ce qui provoque un manque de stabilité au sein d'un club. Le Stade Brestois est en plein dedans avec un duo d'entraîneurs intérimaires qui peine à tirer le meilleur des joueurs, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils seront remplacés dans les semaines à venir.

De nombreux noms circulent au Stade Brestois qui serait à la recherche d'un entraîneur jeune, avec des idées et une expérience en Ligue 1. Un profil qui n'est pas évident à dénicher. Si les noms de Julien Sablé, Benoît Pedretti ou Habib Beye ont circulé, on ne sait pas encore qui est le plus proche de rejoindre le SB29 pour devenir l'entraineur de l'équipe bretone.