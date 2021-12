PSG Mercato : Avant Mbappé, Paris enregistre une belle signature

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2021 à 19:55

Les supporters du PSG attendent le communiqué annonçant la prolongation de Kylian Mbappé. En attendant, le club règle certains dossiers.

Ramona Bachmann prolonge avec le PSG jusqu’en 2023

En fin de contrat le 30 juin prochain tout comme Kylian Mbappé, Ramona Bachmann a accepté de poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Comme annoncé par le journal Le Parisien il y a deux jours, suite à la conférence de presse de Didier Ollé-Nicolle précédent la rencontre opposant le PSG à Breidablik, le club de la capitale a officialisé ce vendredi la prolongation de l'attaquante de 31 ans pour une saison de plus.

L’internationale suisse est désormais liée au PSG jusqu’au 30 juin 2023. Une grande nouvelle pour la section féminine des Rouge et Bleu et son entraîneur Didier Olle-Nicole puisque l’ancienne joueuse de Chelsea est un élément de base du système de jeu des Parisiennes, sans être une titulaire indiscutable. Avec le PSG, l'internationale de 30 ans aux 119 sélections et aux 53 buts avec la Suisse, a disputé 13 rencontres cette saison avec le PSG pour quatre buts et 3 passes décisives, donnant un total de 44 apparitions et 6 buts marqués depuis son arrivée à Paris.

Communiqué officiel du PSG pour Ramona Bachmann

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Ramona Bachmann. L’internationale suisse est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2023. Ramona Bachmann débute le football à Lucerne, en Suisse. En 2005, l’attaquante signe son premier contrat professionnel au FC Luzern Frauen, avant de rejoindre le club d’Umea IK, en Suède, deux ans plus tard. En 2010, la joueuse de 31 ans s’engage aux États-Unis pour quelques mois, où elle porte le maillot du Atlanta Beat puis termine la saison à Umea IK.

Durant l’été 2011, Ramona signe au FC Rosengard, club avec lequel elle décroche deux championnats de Suède. En 2015, elle prend la direction de Wolfsburg pour une saison. À la suite de cette expérience en Allemagne, la Suissesse s’engage à Chelsea en décembre 2016, remportant au passage deux championnats d’Angleterre (2017, 2019) et une Coupe d’Angleterre (2018). Arrivée au Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2020, la numéro 10 Parisienne compte aujourd’hui 37 apparitions et 6 buts sous les couleurs Rouge et Bleu, obtenant le titre de championne de France en 2021.

Internationale A depuis 2007, Ramona affiche à ce jour 115 sélections et 50 réalisations en équipe de Suisse. En 2015, elle dispute le premier Mondial de la « Nati », au Canada, où sa sélection atteint les 8e de finale de la compétition. Le Club félicite Ramona pour sa prolongation de contrat et lui souhaite une carrière pleine de succès sous les couleurs Rouge et Bleu.