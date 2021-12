PSG Mercato : Leonardo annonce la couleur pour l’avenir de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 19 décembre 2021 à 11:35

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé avec le PSG. Leonardo a fait un nouveau point sur ce dossier.

Leonardo reste optimiste pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sera libre de négocier avec d’autres clubs à compter du 1er janvier. Alors que cette date approche à grands pas, la direction du Paris Saint-Germain continue de garder son calme au sujet de l’avenir de son attaquant qui aura 23 ans demain. En effet, si plusieurs sources locales et étrangères annoncent en coeur que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco va quitter le PSG et la Ligue 1 pour rejoindre le Real Madrid et la Liga à la fin de la saison, Leonardo assure de son côté qu’il existe encore des chances pour que l’international français renouvelle son engagement avec les Rouge et Bleu.

« On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. S’il décide de rester, il restera, car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois », a déclaré le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi dans une interview accordée conjointement à Europe 1 et au JDD.

Poursuivant, Leonardo en a profité pour lancer un message à Mbappé en prélude à la double confrontation entre les deux équipes en Ligue des Champions.

PSG Mercato : Leonardo lance un message à Mbappé

Alors qu’il est fortement pressenti au Real Madrid, Kylian Mbappé va affronter les hommes de Carlo Ancelotti le 15 février prochain puis le 9 mars en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une situation inconfortable pour le joueur du PSG, mais son directeur sportif indique que Mbappé ne sera pas du tout bouleversé par ce tirage au sort de l’UEFA. Leonardo estime même que le partenaire de Lionel Messi « peut prendre ça comme une nouvelle motivation » pour battre les Merengues et qualifier le Paris Saint-Germain parce qu’il est tout simplement le meilleur joueur au monde en ce moment.

« Kylian est tellement à l’aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n’a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur. Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger, mais non… C’est au-delà de l’intérêt du club. À 22 ans, presque 23, Kylian est arrivé à une maturité incroyable », a expliqué le dirigeant brésilien.