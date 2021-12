PSG Mercato : Avant la LDC, Paris veut jouer un sale coup au Real !

Publié par Thomas le 15 décembre 2021 à 13:59

Réputé comme redoutable en matière de mercato, le PSG pourrait jouer un très mauvais coup à son futur adversaire de LDC, le Real Madrid.

PSG Mercato : Le Paris SG lance l’offensive pour Rüdiger !

C’est l’un des dossiers les plus sulfureux de l’année 2022. En fin de contrat en juin prochain à Chelsea, Antonio Rüdiger affole les plus grands clubs dont le Real Madrid qui en fait sa priorité en défense pour le prochain mercato. Mais si les Merengues remuent ciel et terre pour extirper l’international allemand de la main des autres prétendants, le club espagnol pourrait se faire devancer par son meilleur ennemi, le Paris Saint-Germain.

Si le PSG se montrait ces dernières années plutôt timides sur le dossier Rüdiger, la donne aurait radicalement changé, au grand dam du rival madrilène. Comme l’avance le journaliste Christian Falk de Bild, les Rouge et Bleu négocieraient actuellement avec l’entourage du joueur de 28 ans pour l’enrôler à la fin de son bail chez les Blues l’été prochain. Une rencontre a eu lieu entre Leonardo et Sahr Senesie, agent et frère de Rüdiger, en France il y a quelques semaines.

Une information appuyée par Abdellah Boulma, qui dévoile que le directeur sportif parisien fait désormais du défenseur allemand sa priorité en défense alors qu’il avait refusé de le faire signer à l’époque de Thomas Tuchel (qui insistait pour le recruter). Un virage à 360 pris par Paris qui ne devrait pas faire les affaires de Florentino Pérez et du Real Madrid.

Le salaire, la clé du dossier

Pour rappel, les Merengues rêvent de réitérer une "opération Alaba" avec Antonio Rüdiger, entendons par là une signature à 0€ puisque le joueur se retrouverait alors libre sur le marché l’été prochain. Selon la presse allemande, le joueur aurait le Real Madrid comme destination favorite pour 2022 mais tout devrait se définir en fonction du salaire. Car si Rüdiger n’a toujours pas prolongé chez les Blues, c’est en raison d’un désaccord financier que les champions d’Europe n’arrivent pas à régler.

Chelsea est prêt à offrir 10 millionsd’euros par saison à son défenseur qui de son côté souhaite un salaire bien supérieur. À ce petit jeu-là, le Paris Saint-Germain pourrait alors tirer son épingle du jeu en proposant un montant défiant toute concurrence. À quelques semaines d'un choc énorme contre le Real Madrid en Ligue des champions, le PSG pourrait ainsi faire un pied de nez immense au club qui veut lui extirper Kylian Mbappé depuis des années.