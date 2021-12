ASSE Mercato : Aubameyang, grosse surprise à Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 décembre 2021 à 21:16

Mis à l’écart à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est désormais poussé vers la sortie. Une opportunité pour l’ASSE pour se renforcer.

Aubameyang prêté à l’ASSE cet hiver ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est écarté jusqu'à nouvel ordre. Les divers retards de l’attaquant gabonais ont fini par agacer son entraîneur Mikel Arteta qui a pris la décision de ne pas le retenir dans le groupe pour les deux derniers matchs des Gunners et pour le déplacement des Gunners à Leeds samedi.

Il est donc déjà acté que le joueur de 32 ans ne rejouera plus avec le club londonien en 2021 et qu'il ne s'entraînera même plus avec le groupe professionnel jusqu'à son départ à la CAN en janvier. Face à cette situation rocambolesque, le journaliste Darren Tulett de BeIN Sports a lâché une bombe en assurant que l’ancien avant-centre de l’AS Saint-Étienne pourrait faire son retour dans le Chaudron lors du prochain mercato hivernal. « Ça sent le prêt à Saint-Étienne, non ? », a-t-il écrit sur sa page Twitter. Une grosse surprise se prépare donc du côté de Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Aubameyang veut tourner la page Arsenal en janvier

Muet depuis le début de son histoire à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang aurait finalement pris une énorme résolution concernant son avenir. Arrivé en janvier 2018 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 63,75 millions d’euros, l’international gabonais veut changer d’air en janvier. L’hypothèse d’un départ grandirait de jour en jour alors que le FC Barcelone garderait un oeil sur sa situation. C’est l’information confirmée par Ekrem Konur ces dernières heures.

Seulement, l’opération Aubameyang pourrait s’avérer assez onéreuse aussi bien pour l’AS Saint-Étienne que pour le FC Barcelone. En effet, le natif de Laval perçoit 295.000 euros par semaine à Arsenal. D’après les révélations d’Eurosport UK, les Gunners ne croient pas les Blaugranas capables de présenter une offre conséquente pour un transfert d’Aubameyang cet hiver et assurer son salaire. Un départ du Gabonais serait plus attendu pour l’été prochain.

Affaire à suivre donc…