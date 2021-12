PSG Mercato : Deschamps livre une indication claire pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2021 à 09:05

Proche de Kylian Mbappé, en fin de contrat au le PSG, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps s’est prononcé sur son avenir.

Deschamps ne conseille pas Mbappé sur son avenir

Arrivé au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son bail. Si le Real Madrid est annoncé comme la destination la plus probable pour l’international tricolore de 23 ans, le club de la capitale continue de croire qu’il pourrait le convaincre avant le 30 juin de parapher un nouveau contrat.

Très proche du joueur et alors qu’il peut aisément lui glisser quelques conseils sur son avenir, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, assure que ce n’est pas le cas avec Kylian Mbappé. Le double Champion du monde estimant que le protégé de Mauricio Pochettino est suffisamment bien entouré sur cette question de la suite à donner à sa carrière.

« S’il m’a demandé mon avis pour son avenir ? Non. Après, je peux discuter avec les joueurs. Il a suffisamment de personnes autour de lui qui sont là pour le conseiller. Tout au plus, je peux donner un avis, mais je ne suis pas à sa place. Il est tranquille et serein par rapport à cette situation. Mais comme beaucoup d’internationaux, et non des moindres, qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui de fin de contrat, ils auront des choix à faire. Comme ils sont en fin de contrat, ils peuvent le faire dès janvier ou plus tard », a expliqué Deschamps dans une interview accordée à Europe 1.

Alors que The Transfer Window Podcast révèle que Carlo Ancelotti a déjà indiqué à son entourage que l’arrivée de Mbappé au Real Madrid n’est plus qu’une question de formalité, le PSG, lui, continue de pousser afin de convaincre sa superstar française à poursuivre l’aventure entamée depuis août 2017 et un transfert en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros.

PSG Mercato : Mbappé finalement prolongé au PSG ?

À l’approche du mercato hivernal, période au cours de laquelle Kylian Mbappé pourra conclure un accord avec le club de son choix en vue d’un transfert libre l’été prochain, les spéculations enflent autour de l’avenir du numéro 7 parisien. À l’étranger, plusieurs sources assurent que le deal est d’ores et déjà conclu avec le Real Madrid et que le partenaire de Lionel Messi s’est mis d’accord avec Florentino Pérez pour une arrivée au Real Madrid.

Tout serait réglé entre les deux parties en ce qui concerne les primes, le contrat et tous les autres détails liés à sa future vie madrilène. En France, l’on est beaucoup plus mesuré. Les médias expliquent même que Mbappé ne devrait pas prendre une décision avant la fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Interrogé conjointement par le JDD et Europe 1, le directeur sportif du PSG, Leonardo, se montre optimiste et confie avoir encore une chance de retenir le jeune bondynois.

« C’est une situation très particulière, car on parle du meilleur joueur du monde qui arrive en fin de contrat. S’il décide de rester, il restera, car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie (à Paris) et qu’on doit respecter ça (leur position). Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois », a indiqué le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi.

Aux dernières nouvelles, le club parisien proposerait à son buteur de devenir le plus gros revenu du vestiaire devant Messi et Neymar Jr.