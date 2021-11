Real Madrid Mercato : Le sale coup de Florentino Pérez à Paris !

Publié par Thomas le 05 novembre 2021 à 14:15

Le Real Madrid s’apprête à lancer une offensive d’envergure sur un des joueurs les plus en vue du moment, et faire un pied de nez monumental au PSG.

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez passe à l’attaque pour Rüdiger

C’est l’un des noms qui revient le plus du côté du PSG depuis ce début de saison. En fin de contrat jusqu’en juin prochain à Chelsea, le défenseur central allemand Antonio Rüdiger affole la planète football. Au centre d’une lutte acharnée entre plusieurs cadors européens, le joueur de 28 ans n’a toujours pas prolongé chez les Blues, et se rapproche jour après jour d’un départ de Premier League.

Pour le récupérer, trois clubs font figure de grands favoris, le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Si Leonardo reste attentif à la situation de l’ancien Romain, il pourrait néanmoins se faire prendre de court par son grand rival du mercato, le Real Madrid et son président Florentino Pérez.

Très discrets l’été dernier en termes de dépenses, les Merengues comptent enflammer le prochain marché des transferts, en se positionnant sur les plus gros joueurs de la planète. Après l’échec Mbappé, les dirigeants madrilènes comptent bien se venger du PSG en lui raflant ses pistes prioritaires. Comme l’avance le journaliste Ekrem Konur, le Real planifie de passer à l’offensive pour Antonio Rüdiger, en lui offrant un salaire annuel de 11 millions d’euros et un contrat de trois saisons.

Madrid, spécialiste des coups à 0 €

Depuis cet été, et le départ de son duo mythique en défense, Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid remue ciel et terre pour enrôler un central de très haut niveau. Comme à son habitude, Florentino Pérez privilégie les signatures à bas coûts, voire gratuites (avec des joueurs en fin de contrat) afin de préserver une économie suffisante pour acheter de très gros joueurs, comme Mbappé ou Haaland (deux objectifs des Blancos en 2022). Antonio Rüdiger représente donc une option de choix pour le club espagnol, qui, comme David Alaba cette saison, renforcerait sa défense sans y verser le moindre centime.