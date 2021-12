PSG Mercato : Prolongation Mbappé, Rothen fracasse Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 21 décembre 2021 à 23:33

Dimanche, Leonardo a avoué qu’il existe encore des chances de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG. Une sortie qui a énervé Jérôme Rothen.

Leonardo « croit » en la prolongation de Mbappé au PSG

Alors que Kylian Mbappé sera libre de négocier un accord avec le club de son choix à compter du 1er janvier, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, s’est réveillé subitement et compte désormais parvenir un terrain d'entente avec lui en vue d’une prolongation de son engagement en faveur du club de la capitale.

« Les gens vont penser qu'on dit ça parce qu'on veut le prolonger, mais non... C'est au-delà de l'intérêt du club. À 23 ans, Kylian est arrivé à une maturité incroyable. S'il décide de rester, il restera, car c'est notre envie [...] Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J'y crois », a déclaré le dirigeant brésilien lors d’une interview accordée conjointement au JDD et Europe 1. Une prise de parole peu crédible et assimilée à de la comédie pour Jérôme Rothen.

Jérôme Rothen : « Leonardo nous prend pour des cons »

Sur les antennes de la radio RMC, l'ancien milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain s'en est pris ouvertement au directeur sportif du club, lequel manque de sincérité dans sa gestion du dossier Kylian Mbappé. Pour Jérôme Rothen, Leonardo fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il donne subitement l’impression de maîtriser les choses autour de l’avenir de l’international français des Rouge et Bleu.

« Il raconte ce qu'il a envie de raconter, il nous prend pour des cons », s’est énervé le consultant sportif avant d’ajouter : « S’il y a bien quelqu'un qui est mal placé pour parler de Mbappé, c'est lui. » Pour l’animateur de l’émission « Rothen s’enflamme », le Brésilien « a passé plus d'un an à avoir des relations tendues avec Mbappé et le clan Mbappé. » Une attitude bien étrange « pour un joueur que tu veux absolument prolonger, ça laisse à désirer. »

L’ex-international tricolore recommande donc à Leonardo que « plutôt que de nous vendre du rêve et d'essayer de redorer ton image, parle-nous des choses qui fâchent et sois un peu sincère avec les gens parce qu'aujourd'hui, tu es démasqué. » Surtout qu’après avoir écouté l’interview de Kylian Mbappé dans Paris Match, Rothen retient que Leonardo manque de sincérité sur Mbappé.

« L’interview de la semaine dernière de Mbappé dans Paris Match, où il annonce qu'il a envie de voyager, de découvrir d'autres choses, d'autres pays, tout va à l'encontre d'une prolongation. Quoi qu'en dise Leonardo », a Rothen, convaincu que l’enfant de Bondy a déjà pris la résolution de rejoindre le Real Madrid.