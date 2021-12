Manchester United Mercato : PSG, Barça, Juve, Martial a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2021 à 07:05

Désireux de quitter Manchester United cet hiver, Anthony Martial, associé au PSG, Barça et la Juve, aurait déjà tranché pour son avenir.

Anthony Martial « veut quitter le club en janvier »

Entre Anthony Martial et Manchester United, l’aventure tire doucement vers sa fin. Arrivé en septembre 2015 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 60 millions d’euros, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais ne veut plus continuer avec les Red Devils. Vendredi dernier, pour Sky Sports, l’agent du partenaire de Paul Pogba a ouvertement annoncé la décision de son poulain d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato hivernal.

« Anthony veut quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il n’a pas envie de rester en janvier et je vais bientôt parler au club », a déclaré Philippe Lamboley. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Martial pourrait changer d’air en janvier. Une occasion rêvée pour le Paris Saint-Germain, qui cherche un successeur à Kylian Mbappé, le FC Barcelone, l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin qui pourrait également perdre Kingsley Coman à l’issue de la saison. Mais selon la chaîne sportive, le natif de Massy a une tout autre préférence pour sa prochaine destination.

PSG Mercato : Martial privilégie le temps de jeu

En effet, selon les révélations de Sky Sports, Anthony Martial privilégie la piste menant au FC Séville, le club espagnol qui serait dernièrement venu aux renseignements pour tenter de l’attirer en janvier. L’international tricolore de 26 ans estime que c’est en allant chez les Andalous qu’il règlera le problème qui le pousse à vouloir quitter Manchester United : jouer plus régulièrement.

Cet hiver, l’équipe entraînée par Julen Lopetegui va perdre Munir et En-Nesyri pour cause de CAN, sans compter que Suso et Erik Lamela sont blessés et pourraient être indisponibles durant quatre mois. S’il venait à rejoindre effectivement Séville cet hiver, Martial devrait automatiquement évoluer dans la peau d’un titulaire. Son choix s’explique donc aisément.