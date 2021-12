Barça Mercato : Un coup sublime se prépare à Arsenal !

Publié par Thomas le 23 décembre 2021 à 10:50

Dans sa volonté de se délester de ses indésirables, le Barça pourrait conclure cet hiver un deal aussi surprenant que fantastique avec Arsenal.

Barça Mercato : Le dossier Coutinho bientôt réglé ?

Alors que le FC Barcelone s’apprête ce jeudi à officialiser la signature de l’attaquant espagnol Ferran Torres en provenance de Manchester City, le club s’adonne en interne pour trouver une porte de sortie à plusieurs de ses indésirables, et ce, dès cet hiver. En tête de gondole sur la liste des joueurs à vendre, Philippe Coutinho n’a toujours pas clarifié sa situation en Catalogne, lui qui n’a pas disputé la moindre minute lors des deux dernières rencontres du Barça.

Son départ permettrait, en plus d’une rentrée d’argent non négligeable, de pouvoir incorporer de nouveaux joueurs dans l’effectif, dont plusieurs joyaux de La Masia. Et justement, selon la presse britannique, l’avant-centre brésilien pourrait faire l’objet d’un échange fou avec Arsenal.

Comme le rapporte le Mundo Deportivo, plusieurs tabloïds parlent d’un deal du Barça avec les Gunners pour échanger Philippe Coutinho avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais intéresse depuis l’été dernier les dirigeants blaugranas qui cherchent désespérément un numéro 9 en plus d’un ailier. Si la piste menant à l’ancien joueur de l’ASSE restait en stand-by, les récents évenements survenus entre le joueur et le club anglais font d'Aubam un joueur plus que jamais sur le départ à Londres.

Pour rappel, l’attaquant de 32 ans était arrivé un jour en retard aux entraînements, une attitude qui n’avait pas plu à son entraîneur, Mikel Arteta, qui avait alors décidé de lui retirer le brassard de capitaine (qu’il portait depuis le début de saison) et le priver de quatre rencontres avec Arsenal. Le Daily Express déclare que l’entraîneur des Gunners ne serait pas contre cet échange, tout repose désormais sur la décision du Barça qui, de son côté, pourrait mettre son veto malgré la proposition alléchante.

Barcelone ne pense qu’à Haaland

Si les Catalans étaient effectivement sur Aubameyang cet été, de l’eau a depuis coulé sous les ponts et le club espagnol semble désormais avoir d’autres priorités dans ce secteur de jeu. À la recherche d’un 9 de haut niveau pour les années à venir, le FC Barcelone rêve d’enrôler Erling Haaland, que Joan Laporta lorgne depuis des mois. Le Norvégien est vivement associé à un départ du Borussia Dortmund lors du prochain mercato et se rapproche depuis plusieurs jours du Camp Nou, notamment par l’intermédiaire de son agent, Mino Raiola.

Après une réunion entre l’homme d’affaires italien et le président du Barça à Turin la semaine dernière, le club a pris quelques longueurs d’avance sur le dossier face à la forte concurrence (PSG, Real Madrid, Man United...).