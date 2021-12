OM Mercato : Un crack de Ligue 1 sur le point de filer à Marseille

Publié par Ange A. le 26 décembre 2021 à 07:45

En quête d’un renfort offensif, l’ OM espérait recruter un jeune attaquant prometteur en fin de contrat chez un rival de Ligue 1.

Vers une désillusion pour l’ OM avec une pépite de Ligue 1

L’Olympique de Marseille a besoin de renfort pour son attaque. L’ OM ne dispose que du Polonais Arkadiusz Milik et du Sénégalais Bamba Dieng comme avant-centre. Avec le départ du second cité en janvier pour la CAN, Jorge Sampaoli espère qu’une signature sera bouclée dans ce secteur de jeu. Ces derniers jours, un intérêt de Marseille pour Randal Kolo Muani a été évoqué. Révélation nantaise lors du dernier exercice écoulé, l’attaquant de 23 ans est sur le départ. Le buteur nantais (7 réalisations et 3 passes décisives en 19 matchs) avait déjà indiqué que cette saison sera sa dernière au FCN. Pas prolongé chez les Canaris, il sera libre de s’engager dès janvier avec le club de son choix. Seulement, le club phocéen est déjà distancé dans ce dossier. Kolo Muani aurait déjà tranché pour sa prochaine destination.

Un départ en Bundesliga pour Kolo Muani

Fabrizio Romano confirme que Randal Kolo Muani est proche de rejoindre la Bundesliga. Prétendant de longue date de RKM, l’Eintracht Francfort serait proche d’un accord avec le FC Nantes pour son transfert. « L’Eintracht Francfort est proche d’un accord avec Nantes sur Randal Kolo Muani. Ils doivent se mettre d’accord sur les derniers détails mais les négociations ont quasiment abouties, comme le confirme @PhlipMarq. L’Eintracht offre un contrat de cinq ans à Kolo Muani, espérant sa signature le plus vite possible », assure le spécialiste du mercato italien sur son compte Twitter. Largué sur cette piste, l’Olympique de Marseille devrait donc creuser ailleurs pour renforcer ses rangs cet hiver.