OL Mercato : Aubameyang, le gros coup de Lyon cet hiver ?

Publié par Ange A. le 27 décembre 2021 à 05:05

L’ OL souhaite recruter un nouvel attaquant cet hiver. Certains bookmakers estiment que Lyon peut tenter sa chance avec Aubameyang.

Aubameyang, la surprise de l’ OL au mercato ?

Seulement 13e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit opérer une remontée au classement en deuxième moitié de saison. L’ OL devra notamment se renforcer en attaque pour y parvenir. Trois attaquants africains sont notamment appelés à disputer la prochaine CAN au Cameroun. Il s’agit de l’Algérien Islam Slimani, du Camerounais Karl Toko Ekambi et du Zimbabwéen Tino Kadewere. Pour compenser ces départs, la direction des Gones a fait du transfert de l’Iranien Sardar Azmoun une priorité. Mais aux dernières nouvelles, le buteur du Zénit Saint-Pétersbourg intéresse également Newcastle United. Concurrencé par les Magpies, le club rhodanien pourrait creuser la piste Pierre-Emerick Aubameyang selon des bookmakers.

Des chances pour Lyon dans ce dossier ?

Les parieurs de Betfair estiment en effet à 11 contre un la possibilité de voir le Gabonais débarquer à l’Olympique Lyonnais. L’ancien buteur de Saint-Étienne est en délicatesse avec son entraîneur depuis plusieurs semaines. Mikel Arteta lui a d’ailleurs retiré le brassard en raison de ses mises à l’écart disciplinaires. L’ancien Stéphanois n’a plus été convoqué par le coach des Gunners depuis le 6 décembre. Il en était à 7 réalisations et 2 passes décisives en 15 rencontres avant d’entrer dans le collimateur de son entraîneur. Pour certains observateurs, l’ OL peut tenter sa chance avec Pierre-Emerick Aubameyang.

Mais le club rhodanien pourrait être refroidi par les prétentions salariales du joueur. De même, le Gabonais devant aussi participer à la CAN, il n’arrivera pas pour compenser les absences des Slimani, Toko Ekambi et Kadewere. Outre l’OL, le désormais ancien capitaine d’Arsenal est annoncé sur les tablettes du Barça, de la Juventus et de Newcastle United. Reste maintenant à savoir où il pourrait poser ses valises dès cet hiver.