PSG Mercato : Nouvelle sortie de Mbappé sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2021 à 05:05

Couronné aux Globe Soccer Awards à Dubaï, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a profité de l’occasion pour s’exprimer sur son avenir.

PSG : Kylian Mbappé sacré meilleur joueur de l’année

Neuvième au Ballon d’Or 2021, Kylian Mbappé vient de s’offrir une récompense prestigieuse. L’attaquant du Paris Saint-Germain a été élu meilleur joueur de l’ année devant Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore son coéquipier argentin Lionel Messi. Le crack parisien succède ainsi au sériel buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Lors de la remise du trophée, Kylian Mbappé n’a pas caché sa joie et a adressé un discours très clair à son prédécesseur munichois. « Depuis tout petit, je voulais être professionnel et j'ai vu beaucoup de joueurs. J'ai même vu Robert Lewandowski être là-haut et tout ce que je veux, c'est continuer à faire mon chemin », a confié l’attaquant parisien dans des propos relayés par Marca.

Mbappé veut "continuer à gagner des titres avec son club"

Notons que l’avenir de Kylian Mbappé reste au coeur des conversations dans la capitale parisienne. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 22 ans refuse jusqu’ici de prolonger avec le PSG, car il envisagerait de faciliter son départ au Real Madrid, son club de rêve. Le crack parisien sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier 2022.

Toutefois, le natif de Bondy fait comme si de rien n’était et demeure professionnel, comme en témoignent ses propos. Il est déterminé à remporter des titres avec le PSG ou ailleurs. « Je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner, parce que sinon quelqu'un d'autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club », a-t-il conclu. Pour l’heure, Kylian Mbappé reste un joueur du PSG, qui ne perd pas espoir pour le convaincre de rester.