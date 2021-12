PSG Mercato : Real Madrid, dilemme dans le dossier Mbappé

Publié par Timothy le 27 décembre 2021 à 15:37

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG est compromis et le Real Madrid compte bien négocier dès le mois de janvier. Mais le club madrilène va devoir changer son fonctionnement.

PSG Mercato : Une nouvelle formule pour négocier avec Mbappé

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est retrouvé dos au mur après avoir retenu Kylian Mbappé et décliné les propositions alléchantes du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain a préféré conserver son joyau, malgré les refus du joueur de 23 ans d'une prolongation de son contrat. Une nouvelle fois, le natif de Bondy est plus proche que jamais de la sortie, même si le média Sport assure que le PSG va tenter le tout pour le tout pour retenir son crack. D’après le journal catalan, les dirigeants parisiens chercheraient une nouvelle recette pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, d'autant que ce dernier a déjà la tête à un nouveau projet, le Real Madrid restant sa priorité.

Interrogé le 16 décembre par des étudiants de la Sorbonne, Leonardo s’est montré évasif sur l’avenir de Mbappé. « On va voir », a-t-il répondu. Trois jours plus tard, le directeur sportif parisien s'est voulu plus optimiste au micro d’Europe 1. « Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois », a-t-il indiqué.

Mbappé au Real, des négociations transparentes

Face à l’intransigeance des dirigeants parisiens, Kylian Mbappé pourrait rejoindre les Merengues en tant que joueur libre à la fin de la saison. D'ici moins d'une semaine, à l'ouverture du mercato hivernal, Florentino Pérez pourra entamer les négociations avec le joueur et son entourage. Cependant, comme l'atteste Mundo Deportivo, le Real Madrid devra tenir le PSG au courant, en toute transparence, avant d'entamer une quelconque négociation.

L'article 18 du règlement mercato de la FIFA stipule en effet que les Madrilènes devront « communiquer par écrit leur intention au club du joueur avant de débuter les négociations », même si le joueur arrive au terme de son contrat. Le PSG n'aura pas son mot à dire et pourra seulement convaincre Kylian Mbappé de rester dans le club de la capitale. En cas de non respect de cette règle, le Real Madrid pourrait se voir doter de sanctions disciplinaires.