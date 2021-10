PSG Mercato : Succession Mbappé, Robert Lewandowski a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2021 à 22:45

Et si Robert Lewandowski débarquait au PSG l’été prochain pour prendre la place de Kylian Mbappé au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino ? La grosse rumeur relancée ces derniers jours par la presse allemande prend de plus en plus d’ampleur et la situation de l’attaquant du Bayern Munich pourrait faire l’objet d’une déclaration officielle dans les prochains jours.

Robert Lewandowski dans les plans du PSG pour l’après-Mbappé

Même si la prolongation de Kylian Mbappé est l’option numéro 1 du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont également conscients que la possibilité que l’enfant de Bondy décide finalement de rejoindre le Real Madrid existe bel et bien. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain le joueur de 22 ans n’ayant toujours pas accepté de renouveler son engagement envers le club de la capitale. La direction sportive des Rouge et Bleu scrute donc déjà le marché pour mettre la main sur une pointure offensive afin de parer à toute éventualité.

Et d’après les informations recueillies par le journal allemand Sport Bild, Robert Lewandowski fait toujours partie des plans du PSG pour l’après-Kylian Mbappé. Si la cible numéro 1 se nomme Erling Haaland (Borussia Dortmund), Leonardo garde aussi la main sur le dossier Lewandowski pour l’été prochain. Et cela tombe bien puisque l’international polonais songe de plus en plus à s’offrir un dernier gros challenge loin du Bayern Munich afin de prendre sa retraite.

Robert Lewandowski a tranché pour son avenir

En effet, le quotidien madrilène AS assure ce samedi que Robert Lewandowski a d’ores et déjà tranché pour son avenir et attend la fin de saison pour l’annoncer officiellement à la direction du Bayern Munich. Arrivé gratuitement en 2014 en provenance du Borussia Dortmund, le meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga sur une saison veut changer d’air et va en informer le club bavarois une fois le Championnat aura pris fin.

Ne comptant pas se séparer de leur buteur de 33 ans, les dirigeants bavarois tentent de le convaincre de changer d’avis en lui proposant une prolongation, mais le natif de Varsovie reste pour le moment ferme sur sa décision d’aller affronter un autre défi à compter de la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le capitaine de la sélection polonaise se voit encore évoluer au haut niveau durant quatre années et son agent Pini Zahavi, fort de ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi, tente de le placer au Paris SG.

Affaire à suivre donc…