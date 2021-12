PSG Mercato : Mbappé encore au Paris SG pour « 3 ou 4 ans »

Publié par Gary SLM le 30 décembre 2021 à 16:20

Cible du Real Madrid, qui a toujours été son club de rêve, Kylian Mbappé pourrait rester au PSG encore « 3 ou 4 ans » malgré la grande tentation madrilène.

PSG Mercato : Luis Ferrer sort des secrets sur Mbappé

Luis Ferrer est l’autre petit bras qui a travaillé à l’arrivée de Kylian Mbappé au PSG. L’ancien joueur de Grenoble employé par le club de la capitale, a travaillé aux côté d'Enrique Antero pour faire venir le buteur français. Dans une longue tribune pour AS, il s'est étalé sur les détails de l’opération, mais aussi sur sa grande proximité avec Mbappé. Celui qui passe pour un des couteaux suisse du Paris SG a parsemé quelques indices sur l’avenir proche de l’attaquant parisien.

Déjà l’été dernier, Kylian Mbappé avait été très proche de rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol avait attendu les derniers jours du marché des transferts pour adresser une offre au Paris Saint-Germain, ce qui avait profondément agacé Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale. Plusieurs personnes aux côtés du joueur lui ont parlé pour nuancer ses envies de sauter le pas avant le début de cette saison. Luis Ferrer qui le connaît alors qu’il jouait encore à Monaco a été de ceux qui l’ont convaincu de rester.

Mercato Paris SG : Le conseil qui a retenu Mbappé

Alors que l’affaire d’un transfert du joueur offensif parisien faisait grand bruit, Luis Ferrer, qui est aussi patron de l’agence LF360 lui a formulé : « Reste ici, Paris est ta ville, la Coupe du monde approche à grands pas, gagne d'abord ici, tu as toujours le temps d'y aller (au Real Madrid plus tard, NDLR)… » L’agent chargé de rameuter les pépites de la région parisienne autour du Paris Saint-Germain ajoute : « Fais trois ou quatre ans ici et puis tu vas à Madrid. Tu as du temps. Il vaut mieux arriver par une porte encore plus grande. »

Toujours écouté par le joueur, Kylian Mbappé qui n’a pas quitté le club de la capitale n’a d’ailleurs pas encore signé avec le Real. Alors que la période actuelle, à six mois de la fin de son contrat avec le Paris SG, lui donne le droit de signer un précontrat, rien en ce moment ne confirme une telle initiative du joueur. Mieux, plus approche le mercato hivernal, plus il se montre proche du club parisien dans chacun de ses discours.

Des négociations pour prolonger Mbappé

Avec les conseils de Luis Ferrer, les actuelles négociations engagées par la direction du Paris Saint-Germain avec le joueur pourraient aboutir à un accord. Mais que les esprits s’y préparent, le joueur ne restera à PSG que si le club lui offre le plus gros contrat jamais signé dans le monde du football. Autrement, son rêve d’enfant porté par les portraits du Real Madrid retrouvée partout dans la maison de ses parents pourrait prendre forme.