FC Nantes : Kita réalise un mercato 2025 en or !

Le FC Nantes explose les compteurs avec 35,5 M€ de bénéfice pendant ce mercato estival après la vente et les prêts de nombreux joueurs.

FC Nantes : un mercato qui rapporte gros !

Avec ses ventes massives, le FC Nantes se hisse à la 4ᵉ place des clubs français les plus bénéficiaires de l’été. En chiffres, cela donne : 39,5 M€ encaissés, 4 M€ dépensés, soit 35,5 M€ nets. Trois clubs seulement font mieux.

La hiérarchie est serrée. Le LOSC vient de dépasser Nantes grâce à la vente de Lucas Chevalier au PSG : +38,6 M€. L’OL, poussé par la DNCG à vendre, affiche +42 M€ après le départ de Rayan Cherki à Manchester City. Et tout en haut, l’OGC Nice frôle les 70 M€ de bénéfice.

Au-delà des transferts, Nantes allège aussi sa masse salariale. Simon, Lafont, Augusto, Pallois, Mollet, Castelletto, Kadewere, Chirivella, les départs se multiplient. 200 000 € par mois pour Simon, 150 000 € pour Lafont, 120 000 € pour Augusto, 100 000 € pour d’autres cadres : sur un an, l’économie potentielle dépasse 11,6 M€. Les chiffres restent estimés, et certains prêts comme celui de Lafont restent flous.

Financièrement, le club se sécurise. Et si Abline partait à son tour, le FC Nantes va toucher le jackpot. Le crack français force son départ, mais les dirigeants nantais n’ont pas encore donné leur OK. Ils veulent 50 millions d’euros pour boucler son transfert.