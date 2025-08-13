Mercato : Une pépite du Stade Rennais affole l’Europe !

Une pépite du Stade Rennais fait sensation en France et attise déjà les convoitises de nombreuses écuries européennes.

Mercato : Un crack du Stade Rennais croule sous les offres

Le Stade Rennais brille depuis longtemps dans la formation de jeunes talents. Des noms comme Camavinga, Dembélé ou Mathys Tel en sont sortis, et ont marqué le football au plus haut niveau. Au prochain Ballon d’Or, d’anciens rennais pourraient même figurer sur le podium, voire le gagner.

Aujourd’hui, un autre talent attire toutes les attentions : Noah Loufoundou. Né en 2009, ce milieu de terrain de 15 ans se distingue déjà par sa maturité, son sens du jeu et sa vision. Certains le voient comme un futur Camavinga, capable de changer le destin du club breton.

Du beau monde tourne autour du jeune meneur de jeu. Selon les informations de Livefoot, des recruteurs européens suivent déjà son parcours. Si le Stade Rennais encadre bien sa progression, Loufoundou pourrait vite rejoindre les équipes de jeunes de France, puis approcher le groupe pro. Dans un marché où les pépites se vendent cher, le club sait qu’il détient un futur atout majeur. Après Camavinga, Loufoundou pourrait être la nouvelle grande réussite du centre rennais.