Mercato FC Nantes : Kita traque une pépite de Monaco !

Le FC Nantes dégote une pépite de l’AS Monaco pour ce mercato estival. Un autre club de Ligue 1 joue les trouble-fêtes.

Mercato FC Nantes : Kita cible un crack de l’AS Monaco

La direction du FC Nantes n’a pas encore terminé ses emplettes pendant ce mercato estival. Les Canaris ont déjà réussi plusieurs gros coups cet été, mais ils cherchent encore de renforts. Ce qui montre que l’équipe de Luis Castro va sortir les muscles face aux cadors de Ligue 1 cette saison. Un jeune crack de l’AS Monaco fait saliver les Kita.

Lire aussi : FC Nantes : Un nouveau prétendant débarque pour Abline !

Il s’agit de Lucas Michal. Milieu offensif, il cherche du temps de jeu. À Monaco, la concurrence est rude. Elle freine sa progression. Ce manque de perspectives attire Brest et Nantes. Les deux clubs veulent encore se renforcer cet été. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita a tenté un prêt avec option d’achat. L’AS Monaco a refusé. Mais les discussions continuent. Rien n’est encore décidé.

À voir

Mercato PSG : Matvey Safonov a tranché pour son avenir !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un crack se rapproche de Nantes !

Le Stade Brestois, de son côté, pense à un transfert sec. En février dernier, Michal a prolongé jusqu’en 2029. Les Monégasques pourraient bloquer son transfert pour une raison importante. Pour la Ligue des champions, Monaco doit fournir une liste de 25 joueurs au plus, avec deux gardiens et huit joueurs formés en France. Michal coche cette case. Le club pourrait donc le garder pour satisfaire l’UEFA.