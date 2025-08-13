Mercato PSG : Un deal à 40M€ bouclé à Paris ?

La direction du PSG va boucler un gros départ avant la fermeture de ce mercato estival. Ce transfert pourrait rapporter 40 millions d’euros au club de la capitale.

Mercato PSG : Un accord de 40 M€ en vue au Paris SG !

Ce mercredi soir, Paris affronte Tottenham en SuperCoupe. Mais en coulisse, le mercato suit son cours. L’Equipe révèle qu’un accord majeur se dessine. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a lancé la seconde phase du marché. Après Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, il doit désormais gérer une série de départs. L’un d’eux, déjà attendu, vient d’être confirmé : Gianluigi Donnarumma.

La tension monte d’un cran entre l’Italien et ses dirigeants. Il a été rapidement poussé vers la sortie. Mardi soir, Luis Enrique et le gardien italien ont officialisé la nouvelle. L’ancien milanais quittera Paris avant la clôture du mercato. Reste la destination. Le PSG serait prêt à libérer Donnarumma pour un montant inférieur à celui de Chevalier : moins de 40 M€. Une somme qui attire Manchester City.

Selon L’Equipe, Guardiola a discuté avec le joueur et un accord contractuel est déjà trouvé. Prochaine étape : s’entendre avec Paris. Et vu la situation, ce ne devrait pas être un obstacle. City offrirait ainsi à Donnarumma une sortie idéale et l’opportunité, enfin, de découvrir la Premier League.