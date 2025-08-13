Mercato : Tension à l’OM, Faris Moumbagna bloque tout !

La tension commence à monter d’un cran entre Faris Moumbagna et l’OM. Alors que la direction phocéenne tente de se débarrasser de lui, le Camerounais s’obstine. Il aurait même refusé une offre de Toulouse.

Mercato OM : Faris Moumbagna dit non à Toulouse

La suite du mercato de l’Olympique de Marseille est ralentie par un joueur refusant de quitter le navire. Faris Moumbagna s’obstine jusqu’ici à vouloir s’imposer sur l’OM. L’attaquant camerounais contrarie du coup les plans de la direction marseillaise. Surtout que le joueur de 25 ans ne rentre plus dans le dispositif tactique de Roberto De Zerbi.

Faris Moumbagna est actuellement mis à l’écart du groupe professionnel. Il est contraint de s’entraîner avec l’équipe réserve, faisant ainsi partie du loft de l’OM aux côtés d’Azzedine Ounahi, Pol Lirola ou encore Amine Harit. Pourtant, il refuse de plier. Selon La Tribune Olympienne, Moumbagna aurait même refusé une offre du Toulouse FC, montrant son désintérêt pour un départ de Marseille.

Vers un bras de fer avec l’Olympique de Marseille

Cette posture pose problème à un OM qui a besoin de se séparer d’un joueur international pour financer l’arrivé de nouvelles recrues. L’Olympique de Marseille a en effet plusieurs cibles dans le collimateur pour terminer son mercato en beauté. Edon Zhegrova et Joel Ordoñez sont visés.

Une vente de Faris Moumbagna permettrait sans doute de décanter l’un de ces dossiers. La question qui se pose à présent est de savoir quelles sont les réelles intentions du Camerounais. Va-t-il s’accrocher à son contrat expirant en juin 2028 à l’OM ? Le bras de fer semble engagé.