Foot Mercato : Une star snobe l’OM !

Coup de froid pour une piste de l’OM en Allemagne. Le jeune crack marocain a décliné l’offre du club phocéen et se dirige vers la Premier League.

Mercato OM : Une cible de Benatia prend la route de l’Angleterre

Encore une cible envolée pour l’OM. Dans ce mercato, Amine Adli a choisi de quitter l’Allemagne pour la Premier League. En quête d’un renfort offensif, Marseille flaire plusieurs pistes. L’une d’elles visait l’attaquant marocain du Bayer Leverkusen. Mais le club phocéen n’était pas seul sur le dossier. Sunderland et Bournemouth suivaient aussi le joueur.

Lire aussi : Mercato OM : Mason Greenwood à Al-Nassr ? C’est confirmé

Ce sont finalement les Cherries qui tiennent la corde. Les échanges avec Adli sont bien avancés. L’ailier de 25 ans a donné son accord pour rejoindre Bournemouth et évoluer en Premier League cette saison. Les dirigeants marseillais le voulaient pour mettre en place une attaque redoutable cette saison. Mais la piste se referme. Le crack marocain ne posera pas ses valises à Marseille cet été.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita traque une pépite de Monaco !

Lire aussi : INFO Mercato : Naples brise encore un plan secret de l’OM

Formé à Toulouse et arrivé à Leverkusen en 2021, Adli s’apprête à clore sa quatrième saison en Bundesliga. L’an passé, il a disputé vingt matches pour deux buts inscrits. Né à Béziers, il va désormais découvrir l’Angleterre.