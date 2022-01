PSG Mercato : Succession Mbappé, réunion décisive pour Dembélé !

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2022 à 16:35

Et si Ousmane Dembélé remplaçait Kylian Mbappé au PSG ? Les choses se précisent de plus en plus pour l’avenir de l’attaquant du Barça.

Xavi ne perd pas espoir pour Ousmane Dembélé

En fin de contrat comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé n’a pas prolongé avec le FC Barcelone. D’ailleurs, les dernières rumeurs en provenance de la Catalogne assurent que l’international français de 24 ans ne compte pas changer d’avis et se dirige donc vers un départ gratuit à l’issue de la saison. À la recherche d’une nouvelle star en attaque afin de pallier le possible départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui suivent avec une attention particulière la situation de l’ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais.

Selon El Nacional, Nasser Al-Khelaïfi, qui a toujours apprécié le profil du natif de Vernon, verrait d’un bon œil son arrivée dans la capitale française. Leonardo aurait même déjà pris quelques renseignements auprès de son entourage. Mais à Barcelone, Xavi ne semble pas avoir renoncé à son joueur et continue de garder espoir quant à une prolongation in extremis.

« Je ne suis pas déçu. C’est une négociation. Les agents sont difficiles. Au Barça, nous avons une position claire et la négociation est en cours, ce n’est pas terminé. Je suis optimiste et j’espère qu’Ousmane fera un effort. Il a une proposition fantastique. J’espère qu’il restera parce que c’est un joueur capable de faire la différence et qu’il peut être le meilleur à son poste. C’est une opportunité pour lui et il ne peut pas la manquer. C’est une négociation, nous allons attendre. Ils ont été convoqués pour se rencontrer à nouveau », a déclaré l’entraîneur du Barça lors de sa conférence de presse de samedi.

Malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs européens, notamment en France, en Angleterre, en Italie et en Allemagne, la direction barcelonaise veut tenter une dernière tentative dans ce dossier.

PSG Mercato : Dernière rencontre entre le clan Dembélé et le Barça

Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 135 millions d’euros, Ousmane Dembélé dispute des derniers mois sous les couleurs du FC Barcelone. Libre le 30 juin prochain, l’ancien coéquipier de Lionel Messi pourrait même faire ses valises durant ce mercato hivernal. Cependant, même si les médias espagnols ne donnent pas beaucoup de chances aux Blaugranas dans ce dossier, Joan Laporta et la direction du Barça se donnent encore une dernière chance avec le successeur de Neymar.

Comme annoncé par Xavi ce samedi, les dirigeants barcelonais ont donné rendez-vous à l’agent de Dembélé pour ce lundi. D’après le quotidien AS, cette rencontre est appréhendée comme celle de la dernière chance. Si aucun accord n’a été trouvé demain entre les deux parties, le FC Barcelone n’exclurait pas de placer le Champion du monde 2018 sur la liste des transferts de cet hiver. La succession de Kylian Mbappé pourrait donc être réglée dès ce mois de janvier du côté du Paris Saint-Germain.

Affaire à suivre…